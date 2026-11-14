Нефтохимик удари Берое за 4 от 4 в WINBET Супер Волей

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) записа 4-а поредна победа за сезона в WINBET Супер Волей. Момчетата на Иван Станев се наложиха като гости на Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:17) в най-интересния мач от 5-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред близо 500 зрители в зала "Иван Вазов".

Така бургазлии са начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки, но преди изиграването и на последните срещи от кръга утре. Берое е на 7-а позиция в подреждането с 2 победи, 3 загуби и 5 точки.

В следващия 6-и кръг Нефтохимик е домакин на Металург (Перник), докаро старозагорци ще гостуват на шампиона Левски София. И двете срещи са в събота (21 ноември) от 19,00 часа.

Срещата започна равностойно и играта бе точка за точка като никой от двата тима не успя да вземе по-сериозен аванс. В средата на първия гейм гостите поведоха с 16:12, а след това успяха да увеличат преднината си при 22:16. В заключителните разигравания Нефтохимик не позволи на домакините да се доближат и поведоха с 1:0 гейма след грешка при сервис на Йеджей Зиолковски и 25:20. Вторият гейм също започна с размяна на точки, а Нефтохмик поведе с 14:10. Домакините успяха да реализират четири последователни точки и намалиха изоставането си до 17:18, а след това и да поведат с 23:20 след грешки в атака на гостите. Якуб Жонцаа реализира геймбола при успешна атака и Берое изравни -1:1.

Нефтохимик поведе с 10:6 в началото на третия гейм, а след това покачи аванса си на седем точки разлика при 17:10. Бургазлии не допуснаха съперника да се доближи и затвориха гейма при 25:17 след аут от сервис на Теодор Каменов - 1:2. В четвъртия гейм гостите постепенно натрупаха преднина и поведоха с 9:5, а след пет последователни точки и с 19:12. Берое успя да скъси изоставането си на четири точки разлика, но Нефтохимик стигна до осем мачбола и спечели мача при 25:20 и 3:1 гейма.

Най-резултатен за Нефтохимик стана Димитър Василев с 18 точки (1 блок, 65% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +16), а Тодор Вълчев и Стефан Чавдаров завършиха с по 14 точки за победата.

Но за Играч на мача беше обявен Мартин Кръстев, който добави 13 точки (2 блока, 1 ас и 100% ефективност в атака! (10 от 10)) за победата, с колкото се отчете и Стоян Димитров.

За домакините от Берое Никола Йорета реализира 13 точки (1 ас, 46% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +4), а Якуб Жонца и резервата Габриел Руменов приключиха с по 11 точки.

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - НЕФТОХИМИК 2010 (НЕФТОХИМИК) 1:3 (20:25, 25:23, 17:25, 17:25)

БЕРОЕ 2016: Никола Манчев 1, Теодор Каменов 6, Якуб Жонца 11, Никола Йорета 13, Никола Котевски 6, Иван Латунов 5 - Петър Каракашев-либеро (Никола Градинаров 2, Димитър Митев, Георги Тонев 1, Габриел Руменов 11)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Владимир Станков 1, Стоян Димитров 13, Димитър Василев 18, Тодор Вълчев 14, Стефан Чавдаров 14, Мартин Кръстев 13 - Ясен Петров-либеро (Цветелин Цветанов, Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

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