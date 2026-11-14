Аспарух Аспарухов и Шлепск с тежка загуба в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записах трета поредна и общо 5-а загуба в полската Таурон лига. Аспарухов и съотборниците му паднаха у дома от ЗАКСА (Кенджежин-Кожле) с 0:3 (23:25, 23:25, 18:25) в среща от 6-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 2000 зрители.

Шлепск се смъкна на 9-о място във временното класиране с едва 1 победа, 5 загуби и 7 точки. В следващия 6-и кръг Аспарухов и компания са гости на шампиона Алурон КМК Варта (Заверче). Мачът е събота (21 ноември) от 19,00 часа българско време.

Аспарух Аспарухов и Шлепск с поредна драматична загуба в Полша

Аспарух Аспарухов игра цял мач за Шлепск и завърши със скромните 6 точки (1 ас, 31% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - -1).

Българинът записа и втория най-бърз сервис в двубоя - 108 км/ч.

Най-резултатен за домакините беше Максимилиан Лисон с 14 точки (1 блок и 52% ефективност в атака - +9).

За гостите от ЗАКСА Томас Пужол реализира 17 точки (4 блока, 59% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +10). Рафал Шимура добави още 13 точки (3 блока, 67% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +12) за победата и бе обявен за MVP на мача.

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