Мони Николов: Очаквах подобен мач! Стигнахме до финала доказвайки, че сме силен отбор

Разпределителят на България Симеон Николов заяви след категоричната победа на неговия Кучине Лубе (Чивитанова) над Рана (Верона) с 3:0 гейма в полуфиналите за Суперкупата на Италия и класирането за големия финал утре, че е очаквал подобен мач и, че са стигнали до финала доказвайки, че са силен отбор.

Отлични братя Николови изведоха Лубе до финал за Суперкупата на Италия

"За първото ми участие в този турнир в Италия очаквах подобен мач - да стигнем до финала, доказвайки, че сме силен отбор. Сега сме изцяло фокусирани върху утрешния мач срещу Перуджа. Това ще бъде първият ни мач срещу наистина топ отбор, добро изпитание за нас", сподели Мони Николов след мача пред клубния сайт.

Алекс Николов: Изиграхме страхотен мач и бяхме перфектни тази вечер

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google