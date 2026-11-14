Отлични братя Николови изведоха Лубе до финал за Суперкупата на Италия

Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе (Чивитанова) ще играят в големия финал на турнира за Суперкупата на Италия. Воденият от Джампаоло Медей тим буквално смаза Рана (Верона) с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) във втората полуфинална среща от финалната четворка на турнира, играна тази вечер в зала "Пала Раски" в Парма.

По този начин Лубе се класира за финала за Суперкупата на страната отново след 2023-а година, като ще се опита да спечели трофея за 5-и път в своята история и първи след далечната вече 2014 година.

Перуджа на финал за Суперкупата на Италия след обрат срещу Тренто

На финала братя Николови и съотборниците им ще излязат срещу настоящият носител на Суперкупата Перуджа, който по-рано днес надигра Тренто с 3:1 гейма в първия полуфинал. Лубе и Перуджа играха един срещу друг на финала и през 2023-а, когато "червените дяволи" спечелиха с 3:2 гейма.

Големият финал за Суперкупата на Италия между Лубе и Перуджа е утре (15 ноември) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и заби 16 точки (2 аса и 56% ефективност в атака - +10) за победата.

Симеон Николов организира отлично играта на победителите и добави 5 точки (1 блок, 3 аса - +3) за успеха.

Матиа Ботоло пък добави 12 точки (2 аса, 63% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +2) за победата.

За Верона Нумори Кейта и Паул Бухегер завършиха с едва 7 и 6 точки.

РАНА (ВЕРОНА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 0:3 (18:25, 13:25, 19:25)

ВЕРОНА: Келиан Мота Паеш 2, Паул Бухегер 6, Нумори Кейта 7, Франческо Сани 1, Марко Вители 1, Симоне Анцани 3 - Матео Стафорини-либеро (Леонардо Сканферла, Андерс Мол 5, Лукаш Глатц 3, Ейдън Зингъл 1)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 5, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 16, Матиа Ботоло 12, Ерик Льопки 9, Джовани Гарджуло 4, Антонин Климеш 3 – Фабио Балазо-либеро (Франческо Бизото, Джаксън Хау, Максим Тонконох 1)

Старши треньор: ДЖАНПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

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