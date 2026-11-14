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Отлични братя Николови изведоха Лубе до финал за Суперкупата на Италия

  • 14 ное 2026 | 21:20
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Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе (Чивитанова) ще играят в големия финал на турнира за Суперкупата на Италия. Воденият от Джампаоло Медей тим буквално смаза Рана (Верона) с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) във втората полуфинална среща от финалната четворка на турнира, играна тази вечер в зала "Пала Раски" в Парма.

По този начин Лубе се класира за финала за Суперкупата на страната отново след 2023-а година, като ще се опита да спечели трофея за 5-и път в своята история и първи след далечната вече 2014 година.

Перуджа на финал за Суперкупата на Италия след обрат срещу Тренто
Перуджа на финал за Суперкупата на Италия след обрат срещу Тренто

На финала братя Николови и съотборниците им ще излязат срещу настоящият носител на Суперкупата Перуджа, който по-рано днес надигра Тренто с 3:1 гейма в първия полуфинал. Лубе и Перуджа играха един срещу друг на финала и през 2023-а, когато "червените дяволи" спечелиха с 3:2 гейма.

Големият финал за Суперкупата на Италия между Лубе и Перуджа е утре (15 ноември) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и заби 16 точки (2 аса и 56% ефективност в атака - +10) за победата.

Симеон Николов организира отлично играта на победителите и добави 5 точки (1 блок, 3 аса - +3) за успеха.

Матиа Ботоло пък добави 12 точки (2 аса, 63% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +2) за победата.

За Верона Нумори Кейта и Паул Бухегер завършиха с едва 7 и 6 точки.

РАНА (ВЕРОНА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 0:3 (18:25, 13:25, 19:25)

ВЕРОНА: Келиан Мота Паеш 2, Паул Бухегер 6, Нумори Кейта 7, Франческо Сани 1, Марко Вители 1, Симоне Анцани 3 - Матео Стафорини-либеро (Леонардо Сканферла, Андерс Мол 5, Лукаш Глатц 3, Ейдън Зингъл 1)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 5, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 16, Матиа Ботоло 12, Ерик Льопки 9, Джовани Гарджуло 4, Антонин Климеш 3 – Фабио Балазо-либеро (Франческо Бизото, Джаксън Хау, Максим Тонконох 1)

Старши треньор: ДЖАНПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

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