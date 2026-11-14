Алекс Николов: Изиграхме страхотен мач и бяхме перфектни тази вечер

Националът Александър Николов беше видимо много щастлив след категоричната победа на неговия Кучине Лубе (Чивитанова) над Рана (Верона) с 3:0 гейма в полуфиналите за Суперкупата на Италия и класирането за големия финал утре.

Отлични братя Николови изведоха Лубе до финал за Суперкупата на Италия

"Щастливи сме! Изиграхме страхотен мач, възползвайки се от всяка възможност, която имахме. Можем спокойно да кажем, че бяхме перфектни тази вечер. Финалът несъмнено ще се отличава с високо ниво и адреналин", сподели Алекс Николов след мача пред клубния сайт.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google