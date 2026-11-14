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Алекс Николов: Изиграхме страхотен мач и бяхме перфектни тази вечер

  • 14 ное 2026 | 23:07
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Националът Александър Николов беше видимо много щастлив след категоричната победа на неговия Кучине Лубе (Чивитанова) над Рана (Верона) с 3:0 гейма в полуфиналите за Суперкупата на Италия и класирането за големия финал утре.

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"Щастливи сме! Изиграхме страхотен мач, възползвайки се от всяка възможност, която имахме. Можем спокойно да кажем, че бяхме перфектни тази вечер. Финалът несъмнено ще се отличава с високо ниво и адреналин", сподели Алекс Николов след мача пред клубния сайт.

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