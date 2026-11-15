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Националите заминаха за Талин след кошмарната загуба от Исландия

  • 15 ное 2026 | 08:36
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Футболистите от националния отбор на България отлетяха тази сутрин за Талин, където им предстои гостуване на Естония в двубой от Лига на нациите. Това ще е последен мач в турнира за състава на Атанас Рибарски, след като в петък "лъвовете" записаха позорна загуба с 0:5 от Исландия в Пловдив.

Към тима за визитата в прибалтийската страна се присъедини Валентин Антов. Защитникът на Монца замени Теодор Иванов, който получи контузия и беше освободен от лагера.

Преди утрешния мач България е на трето място в група 4 с актив от 4 точки. Естонците имат 9 пункта и се борят за първата позиция с Исландия.

Предишната среща между България и Естония приключи 0:0.

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Снимки: Sportal.bg

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