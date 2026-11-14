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Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа с измъчена победа срещу Пари Волей във Франция

  • 14 ное 2026 | 23:52
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Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа с измъчена победа срещу Пари Волей във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха 4-а поредна и общо 5-а победа във Франция. Антов и съотборниците му надиграха много трудно и измъчено като гости Пари Волей, воден от бившият селекционер на България Силвано Пранди, с 3:2 (22:25, 25:18, 25:22, 23:25, 15:12) в мач от 6-ия кръг на местната Alterna VOLSTAR Ligue, игран тази вечер в зала "Пиер Шарди".

Туркоа е на 4-о място във временното класиране с 5 победи, 1 загуба и 14 точки, с колкото е и 3-ият Шомон, но с по-добри показатели. В следващия 6-и кръг Антов и компания са гости на новака Роян. Двубоят е следващата събота (21 ноември) от 21,00 часа българско време.

Френски гранд пред фалит
Френски гранд пред фалит

Срещата ще се запомни с това, че може да бъде последната в историята на Пари Волей. Френският гранд е сериозно застрашен от обявяване на фалит, а с това ще приключи и участието му в първенството.

Вени Антов изигра нов страхотен мач за Туркоа и бе над всички с 27 точки (2 блока, 4 аса и 57% ефективност в атака - +17) за победата.

Натан Кановас добави 14 точки (2 блока 40% ефективност в атака и 82% позитивно посрещане - +6) за успеха.

За тима на Пари Волей Андрей Йоканович (1 блок, 1 ас, 49% ефективност в атака и 93% позитивно посрещане - +12) и Максим Шкредов (3 блока, 1 ас и 48% ефективност в атака - +19) реализираха съответно 22 и 19 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

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