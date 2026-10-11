ЦСКА завоюва "Купа Борис Гюдеров"

Волейболният тим на ЦСКА спечели трофея от традиционния турнир "Купа Борис Гюдеров" за втора поредна година. Воденият от Александър Попов състав се наложи драматично над Пирин (Разлог) с 3:2 гейма (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:12) в последния двубой от 26-ото издание на надпреварата.
"Червените" започнаха убедително и безпроблемно спечелиха първите два гейма, които бяха напълно достатъчни, за да им гарантират крайното първо място. С оглед на сигурния успех, треньорският щаб на ЦСКА даде шанс за изява на резервните състезатели, които се включиха достойно в срещата. Волейболистите на Пирин успяха да вкарат интрига в мача, вземайки следващите две части, но в решителния тайбрек "армейците" отново демонстрираха по-добра класа и затвориха мача в своя полза. Така тимът от Разлог приключи турнира без записана победа.
ЦСКА срази Металург за втора победа на "Борис Гюдеров"
ЦСКА завършва надпреварата с три победи в три мача и общо 8 точки. Втори се класира тимът на Металург с 6 точки (2 победи и 1 загуба). Домакините от Миньор заеха третата позиция с 3 точки (1 победа и 2 загуби), а Пирин остана на последното четвърто място с 1 точка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google