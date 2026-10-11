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Тити Папазов открои двата си основни приоритета като президент на БФБ

  • 11 окт 2026 | 16:16
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Новият президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов гостува в обзорното предаване на БНТ „Арена спорт“. Папазов наследи на поста Георги Глушков, който управляваше баскетболната централа в продължение на 15 години. Папазов сподели двата си основни приоритета като президент на федерацията.

„Най-важното, аз съм го посочил в две основни точки – развитието на треньорите, това е изключително важно. Още утре е първата инициатива с моите контакти и благодарение на помощта на федерацията. 12 наши треньори ще се обучават от специалисти от Евролигата. Това ще се случи в следващите 5 години. Второто, което трябва да направим, е да увеличим броя на децата, които се занимават с баскетбол. Това не може да стане с магическа пръчка, има препятствия, които трябва да преодолеем и ще преодолеем. Не спирам да твърдя, че имаме изключително ценен диамант в ръцете си в лицето на Александър Везенков, най-добрия баскетболист в Европа. Трябва да извлечем максимума от това, че съдбата ни е дала шанса този играч да бъде българин“, коментира Папазов.

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Той даде като пример управлението на художествената гимнастика и волейбола в България през последните години и сподели, че баскетболната федерация трябва да върви по техните стъпки.

„Искам да се знае, че след футбола в световен мащаб най-великият спорт е баскетболът и ние трябва да се отнасяме с необходимото уважение. Ще се боря да получим адекватно съдействие от държавата, да присъстваме адекватно в българския спорт. Спортът е феномен, само в спорта и музиката можеш да събереш на един стадион 70 000 различни хора. Това е социален феномен. За българският баскетбол в тези пет години ще се боря да създам по-добра организация. Трябва всячески да копираме волейбола, колкото и грозно да звучи. Щом волейболът може да има резултат и нашите деца през волейбола да стигнат до световни върхове, значи няма причина да не го направим и през баскетбола. Значи нещо при нас куца. Не трябва да ревнуваме от волейбола, а да вярваме, че щом може да има спорт като волейбол, защо при нас не се случва също? Трябва да направим анализа и да признаем превъзходството на волейбола и да търсим своето място под слънцето“, добави бившият треньор и президент на баскетболния Левски.

Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол
Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

Папазов за пореден път сподели, че най-важното в баскетбола сега е да има обединение.

„Ние сме много различни, но всеки със своята сила трябва да бъде част от управлението. Ако съм сам ще бъда победител на шесто ниво. Не се притеснявам да деля успеха с никого, ако целта е доброто за българския баскетбол. Надуха ми главата, че съм наивен, не съм. Ако иска някой да ме лъже, нека ме лъже. Конгресът беше истински, кампанията беше коректна, нямаше нападки между кандидатите, всеки от тримата има своите безспорни качества да бъде част от управлението на българския баскетбол“, увери Папазов.

Тити Папазов: Ако бъда №1 и вие ще сте щастливи!
Тити Папазов: Ако бъда №1 и вие ще сте щастливи!

Новият президент на БФ баскетбол сподели, че ще работи България да получи домакинство на европейско първенство по баскетбол за жени през 2029 година и за мъже през 2033 година.

„Големият резерв е женското направление, българският баскетбол е зависим от Александър Везенков, затова че не е използвана неговата добавена стойност. Ние може да сме пристрастни, но цяла Европа е реална. Той е най-добрия играч в Европа и трябва да използваме това, което не сме направили до момента. Женският баскетбол е бил голямото лице на българския баскетбол в миналото. Ние трябва да знаем къде сме били. Ако намерим финансиране ще се опитам да докараме европейско през 2029 за жени, след това и за мъже през 2033. Това е работата на президента на федерацията“, завърши Папазов.

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