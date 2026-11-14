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Самолетен хаос в САЩ: Играчи от НБА чакаха на пистата, неяснота около съдиите в НХЛ

  • 14 ное 2026 | 16:22
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Самолетен хаос в САЩ: Играчи от НБА чакаха на пистата, неяснота около съдиите в НХЛ

Няколкочасовото спиране на всички полети в САЩ в петък местно време наруши логистиката и плановете на редица клубове. Някои тимове от НБА, НХЛ и университетските лиги бяха принудени да търсят спешно хотели и да реорганизират изцяло пътуванията си. Според наличната информация мачовете от водещите първенства през уикенда ще се проведат по график.

Шест отбора от баскетболната НБА трябваше да отпътуват в петък следобед местно време или след петъчните си срещи за двубоите в събота. Баскетболистите на Бруклин Нетс вече бяха заели местата си в клубния самолет на пистата в Ню Орлиънс, когато забраната влезе в сила броени минути преди планираното излитане. Според агенция АП полетите на поне още два отбора от лигата са били пренасочени от петък вечер за събота сутрин, но те нямат насрочени мачове през уикенда.

 В хокейната НХЛ програмата за събота местно време включва 13 срещи в САЩ и Канада. До момента няма информация за блокирани състави или сериозни закъснения, тъй като повечето отбори пристигнаха на крайните си дестинации още преди налагането на ограниченията.

Хокеистите на Сан Хосе Шаркс, които трябваше да изчакат в Калифорния, за да разберат дали изобщо ще излетят, пристигнаха в Юта по-късно в петък. Все още обаче остава неясно какво ще бъде въздействието върху съдиите, които използват редовни търговски полети за придвижването си.

 Представители на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) изтъкнаха като причина за временното спиране на полетите „извънредни обстоятелства“, породени от комуникационни сривове в регионалните центрове за контрол на въздушното движение. Проблемите са били предизвикани от остаряло технологично оборудване и претоварване на системите за пренос на данни.

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