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Борислава Христова: Отиваме в Чехия за победа и нищо друго

  • 14 ное 2026 | 22:17
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Борислава Христова посочи умората и многото грешки като основни причини за отстъплението на България през второто полувреме при загубата от Испания с 64:85. Националката подчерта, че отборът запазва напълно реални шансове за класиране на ЕвроБаскет и ще търси победа в предстоящото гостуване на Чехия.

„Все пак това е Испания. Показахме, че сме боеспособни през първото полувреме, но тяхната ротация е от 12 изключително опитни и талантливи състезателки. На нас ни свърши газта през второто полувреме. Допуснахме много грешки в нападение, изпуснахме стрелби, а и в защита не се справихме много добре. Това доведе до тази разлика“, коментира Христова.

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Тя обърна специално внимание на начина, по който испанките се възползваха от неточностите на българския тим.

„Може би срещу всеки друг съперник 20 грешки, които все пак са много, нямаше да се отразят толкова тежко. Испания те наказва дори след една грешка. Не можем да си позволим толкова много срещу такъв отбор“, добави баскетболистката.

Христова очаква различно лице от Чехия след загубата на съперника от Хърватия, но е категорична, че България ще преследва успеха.

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„Нашата цел е да победим Хърватия и Чехия. Разбира се, искахме да изненадаме и Испания. Чехкините ще трябва да се отърсят от мача с Хърватия и ще излязат по друг начин, но ние ще сме готови. Ще починем и отиваме за победа и нищо друго“, заяви тя.

Националката коментира и предстоящото включване на Стефани Костова в ротацията.

„Стефани ще ни даде друг облик, по-бърза игра. Кайла е доста доминантна в подкошието, но Стеф също беше с нас и тренираше с отбора през лятото. Тук е вече десет дни, тренира и е готова да се включи“, обясни Христова.

„Няма нищо загубено. Бихме Хърватия и сега отиваме в Чехия за още една победа, която ще ни даде комфорт за следващия прозорец. Шансовете за ЕвроБаскет все още са напълно реални“, завърши тя.

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