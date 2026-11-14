Счупен пръст оставя Олимпиакос без Милутинов

Никола Милутинов ще пропусне предстоящите срещи на Олимпиакос в европейските и вътрешните турнири заради фрактура на десния показалец.

Сръбският център няма да бъде на разположение за неделния двубой срещу Арис в гръцката лига, както и за Макаби от 12-ия кръг на редовния сезон в Евролигата.

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Травмата е поредното препятствие пред 213-сантиметровия баскетболист, който трудно намира игрови ритъм в началото на сезон 2026/27. Физическите проблеми са ограничили участието му до седем мача, в четири от които е започнал като титуляр.

В тези срещи Милутинов записва средно по 3,4 точки, 6,0 борби, 1,0 асистенция и 0,1 откраднати топки.

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Снимки: Imago