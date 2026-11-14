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Таня Гатева: Нищо не е свършило, продължаваме да се борим за нашата цел

  • 14 ное 2026 | 21:58
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Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева посочи многото технически грешки и ограничената ротация като основни проблеми при загубата от Испания с 64:85. Националките ни изоставаха само с точка на почивката, но след паузата съперничките им увеличиха преднината си и стигнаха до убедителен успех.

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„Успяхме да се противопоставим само за две части. Допуснахме страшно много технически грешки, а такъв отбор като Испания ги наказва веднага. Трябва да показваме повече постоянство и да имаме по-голяма ротация, за да издържаме на това физическо темпо“, коментира той след срещата.

Въпреки поражението селекционерът поздрави баскетболистките за усилията им и изрази увереност, че отборът може да отговори с победа в предстоящото гостуване на Чехия.

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„Бореха се момичетата и трябва да ги поздравя. Трябва да ставаме все по-добри и нищо не е свършило. Продължаваме да се борим за нашата цел. Искам сега да отидем в Чехия, да се възстановим, да изиграем добър мач и да се поздравим с победа. Аз вярвам, че можем да го направим“, заяви наставникът.

Той потвърди и че Стефани Костова ще се включи в ротацията, като очаква тя да помогне на тима с енергия и скорост.

„Стефани Костова ще влиза в ротацията. Смятам, че тя ще даде доста добра енергия. С нея ще играем доста по-бързо, неуморима е. Готова е да даде всичко възможно, за да изиграем един добър мач“, добави селекционерът.

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