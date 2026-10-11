Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Маринела Нинева пред Sportal.bg: Събраха ми се много състезания и явно не съм възстановена

  • 11 окт 2026 | 14:24
  • 827
  • 0

Маринела Нинева завърши на шеста позиция в класическата дистанция на Софийския маратон днес с време 2:43:11 часа. Тя беше изпреварена от пет кенийки. Българката даде специално интервю за Sportal.bg след финала.

“Честно казано днес беше доста трудно бягане. Условията са перфектни, много хора ми викаха по трасето, но просто аз не се чувствах добре. Може би ми се събраха много състезания, а и днес просто не ми беше ден. Последните дни се случи това и вече бях заявена на маратон, така че реших да стартирам на маратон, каквото и да стане”, каза Нинева пред Sportal.bg.

Можело ли е да намали състезанията през 2026 г.?

“Винаги може да се редуцират стартовете, но просто аз обичам да се състезавам. Реално с всяка едно състезание влизам във форма. Направих много хубав полумаратон на Световното и много хубав маратон на Европейското и явно не съм възстановила достатъчно.

Като класиране мога да кажа, че съм доволна, защото момичетата наистина са доста добри. Като резултат не съм бягала нещо трагично, но не е това, което очаквах, защото в Бирмингам бягах доста по-бързо. Предстои ми следващата седмица и балканско по полумаратон.”

Цялото интервю с Маринела Нинева може да намерите във видеото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Атлет на ФАФА със силен старт на Софийския маратон

Атлет на ФАФА със силен старт на Софийския маратон

  • 10 окт 2026 | 19:16
  • 1796
  • 0
Аделеке и О'Конър чертаят пътя към Лос Анджелис 2028 след уроците от Париж

Аделеке и О'Конър чертаят пътя към Лос Анджелис 2028 след уроците от Париж

  • 10 окт 2026 | 15:41
  • 511
  • 0
Билетите за Европейското във Валенсия догодина са почти разпродадени

Билетите за Европейското във Валенсия догодина са почти разпродадени

  • 10 окт 2026 | 14:38
  • 1496
  • 0
Световната шампионка в зала Мануел се цели в европейски триумф във Валенсия 2027

Световната шампионка в зала Мануел се цели в европейски триумф във Валенсия 2027

  • 10 окт 2026 | 13:35
  • 536
  • 0
Германският атлет Мохамед Абдилахи се прицели в европейски и световни рекорди с поглед към Пекин 2027

Германският атлет Мохамед Абдилахи се прицели в европейски и световни рекорди с поглед към Пекин 2027

  • 10 окт 2026 | 13:19
  • 664
  • 1
Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща

Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща

  • 10 окт 2026 | 12:55
  • 810
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Дунав, Францети поправи грешката си

Септември 1:0 Дунав, Францети поправи грешката си

  • 11 окт 2026 | 15:50
  • 2027
  • 3
Гран При на Сингапур: Верстапен започна да отваря преднина пред Леклер, Хамилтън е 3-ти (следете на живо)

Гран При на Сингапур: Верстапен започна да отваря преднина пред Леклер, Хамилтън е 3-ти (следете на живо)

  • 11 окт 2026 | 15:30
  • 2892
  • 0
Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 11435
  • 82
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 8676
  • 87
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 10820
  • 11
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 25174
  • 11