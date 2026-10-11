Маринела Нинева пред Sportal.bg: Събраха ми се много състезания и явно не съм възстановена

Маринела Нинева завърши на шеста позиция в класическата дистанция на Софийския маратон днес с време 2:43:11 часа. Тя беше изпреварена от пет кенийки. Българката даде специално интервю за Sportal.bg след финала.

“Честно казано днес беше доста трудно бягане. Условията са перфектни, много хора ми викаха по трасето, но просто аз не се чувствах добре. Може би ми се събраха много състезания, а и днес просто не ми беше ден. Последните дни се случи това и вече бях заявена на маратон, така че реших да стартирам на маратон, каквото и да стане”, каза Нинева пред Sportal.bg.

Можело ли е да намали състезанията през 2026 г.?

“Винаги може да се редуцират стартовете, но просто аз обичам да се състезавам. Реално с всяка едно състезание влизам във форма. Направих много хубав полумаратон на Световното и много хубав маратон на Европейското и явно не съм възстановила достатъчно.

Като класиране мога да кажа, че съм доволна, защото момичетата наистина са доста добри. Като резултат не съм бягала нещо трагично, но не е това, което очаквах, защото в Бирмингам бягах доста по-бързо. Предстои ми следващата седмица и балканско по полумаратон.”

Цялото интервю с Маринела Нинева може да намерите във видеото.

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