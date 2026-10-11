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Новата рекордьорка на Софийския маратон Уини Джебет: Не очаквах победа, много съм щастлива

  • 11 окт 2026 | 14:16
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Кенийката Уини Джебет спечели Маратона на София през 2026 г., като пресече финала с нов рекорд на трасето - 2:27:50 часа. Тя говори пред медиите след големи си успех днес.

- Много съм щастлива, никога не съм очаквала този резултат. Никога не съм очаквала, че ще бъда победителка. Наистина съм щастлива.

- Чувстваш ли се много изморена?
- Последните три километра бях много изморена. Не съм очаквала, че ще мога да подобря рекорда на трасето. Темпото ми не беше за рекорд на трасето.

- Първите три бяхте кенийки, как се чувстваше в тази кенийска битка?
- Много добре. Винаги се чувствам добре да бягам с кенийки, беше много оспорвано, но успях да спечеля.

- Харесва ли ти София?
- Да. Това е моят първи път, но е приятно да съм тук.

- Ще дойдеш ли отново догодина?
- Да, ще бъда тук и догодина.

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Снимки: Startphoto

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