Новата рекордьорка на Софийския маратон Уини Джебет: Не очаквах победа, много съм щастлива

Кенийката Уини Джебет спечели Маратона на София през 2026 г., като пресече финала с нов рекорд на трасето - 2:27:50 часа. Тя говори пред медиите след големи си успех днес.
- Много съм щастлива, никога не съм очаквала този резултат. Никога не съм очаквала, че ще бъда победителка. Наистина съм щастлива.
- Чувстваш ли се много изморена?
- Последните три километра бях много изморена. Не съм очаквала, че ще мога да подобря рекорда на трасето. Темпото ми не беше за рекорд на трасето.
- Първите три бяхте кенийки, как се чувстваше в тази кенийска битка?
- Много добре. Винаги се чувствам добре да бягам с кенийки, беше много оспорвано, но успях да спечеля.
- Харесва ли ти София?
- Да. Това е моят първи път, но е приятно да съм тук.
- Ще дойдеш ли отново догодина?
- Да, ще бъда тук и догодина.
Снимки: Startphoto