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Победителят на Софийския маратон: Следващата година ще опитам да подобря рекорда

  • 11 окт 2026 | 14:10
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Кениецът Кенеди Кипкемой Роно спечели лекоатлетическия Маратон на София, след като завърши първи с време 2:15:21 часа и пропусна да подобри рекорда на трасето за съвсем малко. Той говори пред Sportal.bg броени минути след победата си.

- Ти си победителят в Маратон София 2026, как се чувстваш?
- Чувствам се добре!

- Отново имаше сериозна борба за първото място.
- Това беше моят първи път в маратона. Миналата година спечелих полумаратона. Сега спечелих пълния маратон и съм много щастлив.

- Изпусна да подобриш рекорда на трасето за много малко.
- Ако имам шанс следващата година, ще опитам.

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Снимки: Startphoto

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