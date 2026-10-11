Победителят на Софийския маратон: Следващата година ще опитам да подобря рекорда

Кениецът Кенеди Кипкемой Роно спечели лекоатлетическия Маратон на София, след като завърши първи с време 2:15:21 часа и пропусна да подобри рекорда на трасето за съвсем малко. Той говори пред Sportal.bg броени минути след победата си.

- Ти си победителят в Маратон София 2026, как се чувстваш?

- Чувствам се добре!

- Отново имаше сериозна борба за първото място.

- Това беше моят първи път в маратона. Миналата година спечелих полумаратона. Сега спечелих пълния маратон и съм много щастлив.

- Изпусна да подобриш рекорда на трасето за много малко.

- Ако имам шанс следващата година, ще опитам.

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Снимки: Startphoto