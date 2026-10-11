Победителят на Софийския маратон: Следващата година ще опитам да подобря рекорда

Кениецът Кенеди Кипкемой Роно спечели лекоатлетическия Маратон на София, след като завърши първи с време 2:15:21 часа и пропусна да подобри рекорда на трасето за съвсем малко. Той говори пред Sportal.bg броени минути след победата си.
- Ти си победителят в Маратон София 2026, как се чувстваш?
- Чувствам се добре!
- Отново имаше сериозна борба за първото място.
- Това беше моят първи път в маратона. Миналата година спечелих полумаратона. Сега спечелих пълния маратон и съм много щастлив.
- Изпусна да подобриш рекорда на трасето за много малко.
- Ако имам шанс следващата година, ще опитам.
Снимки: Startphoto