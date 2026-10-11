Най-бързият българин Николай Кауфман: Доволен съм от личния резултат

Николай Кауфман бе най-бързият българин в полумаратона на Софийския маратон. Той бе изпреварел само от трима атлети на Кения.

“Разбира се, че съм доволен. Работата, която проведохме с моя треньор Димитър Василев, се отплаща. В бъдеще сама да сме здрави и подготовката да продължава както трябва. Не съжалявам за нищо. Дадох всичко от себе си. Доволен съм от личния резултат. Следващият път ще се опитам да стана дори първи. Още година, година и половина структурирана работа и можем да се наредим на стълбичката редом с кенийците. Трябва да положим нужни труд. Аз уважавам всички участници. Всеки, който сме осмели да бяга тези дълги дистанции, е куражлия и заслужава респект. Ще участвам в пълен маратон, когато моят треньор каже”, заяви Николай Кауфман специално пред Sportal.bg.