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Манчестър Юнйтед с най-лош старт на сезона от 40 години

  • 11 окт 2026 | 06:33
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Манчестър Юнайтед преживява един от най-деликатните моменти в най-новата си история. След шест изиграни кръга в Премиър лийг отборът има едва шест точки в актива си, записвайки най-слабия си старт на този етап от първенството от сезон 1986/87 насам (когато печели четири точки в шест мача).

Последната засечка дойде на „Олд Трафорд“ при равенството 1:1 срещу Тотнъм. Домакините поведоха в резултата в 73-ата минута с попадение на камерунеца Мбемо.

Въпреки че бяха с числено превъзходство след изгонването на Бентанкур — получил директен червен картон в 78-ата минута малко след влизането си в игра —, „червените дяволи“ не успяха да запазят аванса си. Във втората минута на добавеното време (90+2') Соланке възстанови равенството, отбелязвайки едва третия гол за сезона за лондончани и първи за тима далеч от дома.

Слабото представяне на Юнайтед не се хареса и на феновете на "Олд Трафорд", които изпратиха отбора с освирквания след края на мача.

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Снимки: Gettyimages

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