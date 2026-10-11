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Карик: Разбирам разочарованието на феновете

  • 11 окт 2026 | 03:55
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик сподели мнението си пред медиите след равенството 1:1 срещу Тотнъм. Той изрази разочарованието си от пропуснатата победа в заключителните минути на срещата и заяви, че разбира разочарованието на феновете, които изпратиха отбора с освирквания.

„Беше колеблив мач. В началото ни беше трудно. Поради редица причини не бяхме напълно концентрирани. Виждаше се, че това е предизвикателен момент. Момчетата обаче влязоха в ритъм и през второто полувреме бяхме по-добри във всеки един аспект. Когато сглобиш играта така, както искаш, и се намираш в толкова добра позиция, трябва да затвориш мача. Длъжни сме да управляваме тези ситуации. Това са два късни гола, които ни нараниха, и нещата вече изглеждат съвсем различно. Това е реалността“, заяви Карик.

Анализирайки слабото начало на двубоя, специалистът бе категоричен.

„Не мисля, че е липса на увереност, но един мач може много бързо да ти се изплъзне. Намерихме начин да се върнем в срещата и се поставихме в страхотна позиция – това е едно от най-разочароващите неща“, допълни англичанинът.

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В заключение той коментира и негативната реакция от трибуните на „Олд Трафорд“.

„Не е приятно, боли много, защото ме е грижа за този клуб. Разбирам обаче разочарованието, реалността е тaкaва, каквато е – трябва да се върнем към победите в мачовете“, завърши мениджърът на „червените дяволи“.

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Снимки: Gettyimages

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