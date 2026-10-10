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Ман Юнайтед - Тотнъм, изненади от Карик, драстични мерки от Де Дзерби

  • 10 окт 2026 | 18:41
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Ман Юнайтед - Тотнъм, изненади от Карик, драстични мерки от Де Дзерби

Манчестър Юнайтед приема Тотнъм в мач от шестия кръг на Премиър лийг. И двата отбора се нуждаят от положителен резултат днес след слабото начало на сезона. “Червените дяволи” записаха едва една победа в първите пет двубоя в първенството и нямат успех в последните си три мача. Още по-лошо е положението на “лондончани, които се намират на дъното на класирането с едва две точки от две равенства и само два вкарани гола.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик прави две промени в своя тим спрямо тези, които стартираха срещу Фулъм преди три седмици. Маркъс Рашфорд и Диого Далот отстъпват своите места съответно на Амад Диало и Лени Йоро. Французинът по номинал е централен бранител, но и в лятната подготовка на “червените дяволи” на няколко пъти бе пробван отдясно. Очакванията са Амад да заеме мястото на десния фланг, а Брайън Мбемо да застане на върха на атаката. В средата на терена отново Коби Мейно и Юри Тилеманс се очаква да контролират двубоя за домакините, а новото попълнение Карлос Балеба отново е на пейката.

Наставникът на Тотнъм Роберто Де Дзерби прави цели шест промени в своя отбор спрямо тези, които играха при поражението от Астън Вила. Трима от четиримата защитници, играли в онази среща, днес не са на терена. Единствено Ян Пол ван Хеке заема своето място. Маркос Сенеси, Конър Галахър, Дестини Удоджи, Арчи Грей, Лукас Бергвал и Мохамед Кудус стартират мача, а Родриго Бентанкур, Матеус Фернандес и Омар Мармуш са сред тези, които сядат на скамейката.

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Снимки: Gettyimages

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