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Роберто Де Дзерби: Видях правилния дух и характер

  • 11 окт 2026 | 04:22
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Мениджърът на Тотнъм Роберто де Дзерби сподели мнението си пред медиите след равенството 1:1 при гостуването на Манчестър Юнайтед. Той изрази задоволство от духа, показан от неговите футболисти на „Олд Трафорд“.

„Мисля, че играхме много добре срещу страхотен отбор. Имахме много шансове да отбележим през първото полувреме – три или четири. През втората част е нормално да страдаш срещу отбор с подобно качество. Много съм щастлив, защото видях правилния дух и характер. Страдахме в мача, но във всяка една ситуация от него. Хареса ми реакцията след червения картон. Имаме нужда от подобни моменти. Не приехме поражението. Трябва да реагираме по всички възможни начини. Това е лош начин, не е правилният начин. Целунах Бентанкур в съблекалнята. Футболът е характер“, заяви Де Дзерби.

Италианският специалист обърна сериозно внимание на отборната игра.

„Ще печелим мачовете, ако играем като колектив. Днес не спечелихме тази среща, играейки като отбор. При друг подобен случай обаче, ще спечелим много срещи“, допълни специалистът.

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Запитан за представянето на нападателя Доминик Соланке, мениджърът бе категоричен: „Той е добър играч за Тотнъм. Няма твърде много нападатели, които да са по-добри от Соланке. Днес той беше капитан, защото го заслужаваше, особено в този момент, тъй като страдаше от факта, че Тотнъм не отбелязваше голове и не печелеше мачове. Той е страхотно момче, голям играч и ние сме изцяло зад него“, каза още италианецът.

В заключение той призова състава си да остане верен на този стил на игра.

„Трябва да вярваме в себе си и в този футболен път. Ако вярваме, подобряваме играта си и действаме като отбор, ще отбележим много голове и ще спечелим много мачове. Ако не играем като колектив, това е невъзможно“, завърши мениджърът на „шпорите“.

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Снимки: Gettyimages

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