Кошмарна събота за Исак Хаджар в Сингапур

Съботният ден на пистата „Марина Бей“ в Сингапур се превърна в истинско разочарование за пилота на Ред Бул Исак Хаджар, след като серия от технически неизправности провалиха участието му както в спринтовото състезание, така и в квалификацията за основната надпревара.

Проблемите за френския пилот започнаха още по време на спринта. Докато колоната се движеше зад колата за сигурност след инцидент с Джордж Ръсел от Мерцедес в края на първата обиколка, Хаджар получи повреда в задвижващата система и бе принуден да отбие своя болид RB22 извън трасето.

THREE MINUTES TO GO IN Q1 Isack's evening looks to be over 😖 ⬇️ IN THE DROP ZONE ⬇️ Ocon Stroll Lindblad Perez Bottas Hadjar #F1 #SingaporeGP https://t.co/h2xs44fDZC — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

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В паузата преди квалификацията механиците на Ред Бул смениха дефектиралите компоненти с други налични елементи, което му позволи да се включи в сесията, а пилотът благодари на отбора за положените усилия. Радостта му обаче бе краткотрайна. Хаджар първоначално спря на трасето, но успя да потегли отново и да се прибере в бокса. При следващия опит за бърза обиколка възникна фатална повреда в скоростната кутия, която сложи край на надеждите му за класиране.

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В интервю за Sky Sports F1 видимо разочарованият пилот не скри емоциите си:

„Искам просто да карам. Честно казано, не ме интересува дали съм на 22-ра позиция, искам да бъда на пистата и да си свърша работата. В бокса имаме неизползвани меки гуми и точно това ме вбесява най-много в момента. Искам просто да се състезавам и да се боря с останалите.“

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Тъй като и без друго ще потегли от дъното на колоната на писта, където изпреварванията са изключително трудни, Хаджар потвърди, че тимът вероятно ще монтира напълно нов двигател за неделното състезание. Това неизбежно ще доведе до наказание и старт от алеята пред боксовете.

„Нуждаем се от нови компоненти, а утрешният ден е възможност, защото през този уикенд буквално всичко се разпада. Определено се нуждаем от ново начало“, добави пилотът на Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages