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Фиорентина обвърза втория си капитан с нов договор

  • 8 окт 2026 | 17:45
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Защитникът Лука Раниери официално удължи контракта си с Фиорентина. От клуба уточниха, че новият договор е до лятото на 2029-а с опцията за още една година.

Раниери, който е втори капитан на тима, е възпитаник на школата на Фиорентина и до момента има 164 мача с виолетовия екип в Серия "А", Купата на Италия, суперкупата на страната и Лигата на конференциите, като е отбелязал 12 гола. Освен това 27-годишният футболист е защитавал цветовете на всички юношески и младежки формации на Италия, стигайки до мъжкия национален отбор, за който има един двубой през 2025-а. Бранителят е играл и като преотстъпен във Фоджа, Асколи, СПАЛ и Салернитана.

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Снимки: Gettyimages

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