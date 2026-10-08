Фиорентина обвърза втория си капитан с нов договор

Защитникът Лука Раниери официално удължи контракта си с Фиорентина. От клуба уточниха, че новият договор е до лятото на 2029-а с опцията за още една година.

Раниери, който е втори капитан на тима, е възпитаник на школата на Фиорентина и до момента има 164 мача с виолетовия екип в Серия "А", Купата на Италия, суперкупата на страната и Лигата на конференциите, като е отбелязал 12 гола. Освен това 27-годишният футболист е защитавал цветовете на всички юношески и младежки формации на Италия, стигайки до мъжкия национален отбор, за който има един двубой през 2025-а. Бранителят е играл и като преотстъпен във Фоджа, Асколи, СПАЛ и Салернитана.

Luca Ranieri ✍🏻 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ 💜⚜️ https://t.co/YBZeoUxJUX — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) October 8, 2026

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Снимки: Gettyimages