Де Хеа отново с неясно бъдеще

Бъдещето на Давид де Хеа във Фиорентина остава несигурно въпреки възвърнатата му добра форма, а заплатата му е ключов фактор в плановете на клуба, съобщава вестник Corriere dello Sport.
Бившият вратар на Манчестър Юнайтед направи решителни спасявания в мачовете срещу Пиза и Наполи в Серия А, като се очаква отново да бъде титуляр при гостуването на Дженоа на 10 октомври (събота).
Де Хеа, който навършва 36 години на 7 ноември, има договор до юни 2028 година и поддържа отлични отношения с клуба. Далеч не е сигурно обаче, че той ще изпълни контракта си с италианския тим докрай, след като Фиорентина вече обмисляше раздяла с него миналото лято. Това отчасти се дължи на годишната му заплата от 3 млн евро, както и на възхода на 20-годишния Томазо Мартинели - сочен за негов наследник.
Давид де Хеа се присъедини към Фиорентина през 2024 година, слагайки край на период от повече от година без отбор след напускането си на „Олд Трафорд“.