Де Хеа отново с неясно бъдеще

Бъдещето на Давид де Хеа във Фиорентина остава несигурно въпреки възвърнатата му добра форма, а заплатата му е ключов фактор в плановете на клуба, съобщава вестник Corriere dello Sport.

Бившият вратар на Манчестър Юнайтед направи решителни спасявания в мачовете срещу Пиза и Наполи в Серия А, като се очаква отново да бъде титуляр при гостуването на Дженоа на 10 октомври (събота).

Де Хеа, който навършва 36 години на 7 ноември, има договор до юни 2028 година и поддържа отлични отношения с клуба. Далеч не е сигурно обаче, че той ще изпълни контракта си с италианския тим докрай, след като Фиорентина вече обмисляше раздяла с него миналото лято. Това отчасти се дължи на годишната му заплата от 3 млн евро, както и на възхода на 20-годишния Томазо Мартинели - сочен за негов наследник.

Давид де Хеа се присъедини към Фиорентина през 2024 година, слагайки край на период от повече от година без отбор след напускането си на „Олд Трафорд“.

David De Gea’s future at Fiorentina remains uncertain despite his return to form, with his salary a key factor in the club’s thinking. The former Man Utd goalkeeper has rediscovered his best level but it is far from certain that he will see out the remainder of his deal. https://t.co/HaI3X7uvYj — Football Italia (@footballitalia) October 8, 2026

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