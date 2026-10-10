Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Всички бойци бяха в категория за GGP 88

  • 10 окт 2026 | 20:58
  • 577
  • 0
Всички бойци бяха в категория за GGP 88

По-рано днес в столичната зала за бойни спортове "Lonsdale Boxing Club" се проведе официалното претегляне за втория турнир от веригата "Grappling Grand Prix". Всички участници в граплинг галата, която ще се проведе утре (11.10), преминаха успешно кантара.

След претеглянето на везната спортистите застанаха очи в очи и споделиха какви са очакванията им за двубоите утре в клуб "Mixtape 5".

Пълен запис от претеглянето и интервютата с бойците можете да видите тук:

Резултати от кантара:

1/4-финал: Калин Железов 84 кг. - Себастиан Курелару 81.2 кг.
1/4-финал: Кристиан Тугулеа 88.0 кг. - Константин Стоичков 87.9 кг.

Калин Железов е фаворитът на публиката за Grappling Grand Prix 88
Калин Железов е фаворитът на публиката за Grappling Grand Prix 88

1/4-финал: Адам Мусхаджиев 88.0 кг.- Неманя Ристич 88.0 кг.
1/4-финал: Владислав Кънчев 88.0 кг. - Виктор Григоров 88.0 кг.
Специален двубой: Георги Ангелов 74.0 кг. - Кирил Антонов 73.6 кг.
Специален двубой: Радослав Букоров 86.5 кг. - Владислав Генов 88.0 кг.
Специален двубой: Кристан Недков 75.0 кг. - Делян Георгиев 75.0 кг.

Битка на поколенията - Кънчев срещу Григоров на старта на Grappling Grand Prix 88
Битка на поколенията - Кънчев срещу Григоров на старта на Grappling Grand Prix 88

Специален двубой Combat Jiu-Jitsu: Стефан Дейков 90.8 кг. - Пенчо Дочев 97.0 кг.
Специален двубой: Димитър Щърбанов 101.7 кг. - Калоян Колев 99.7 кг.

Бойната гала "Grappling Grand Prix 88" започва утре в 19:00 и ще предложи 13 срещи. Победителя в турнира при 88-килограмовите ще спечели наградата 1000 евро, а неговите подгласници медалисти също ще спечелят парични награди. Парична награда ще получи и състезателят, който отбележи най-бързия събмишън на събитието.

Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна
Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Калоян Ладимекс спечели деветото издание на националния турнир по таекуон-до за Купа "Плевен"

Калоян Ладимекс спечели деветото издание на националния турнир по таекуон-до за Купа "Плевен"

  • 10 окт 2026 | 17:30
  • 450
  • 0
БФ Борба: Заради един чужденец отпадат 3-4 българи

БФ Борба: Заради един чужденец отпадат 3-4 българи

  • 10 окт 2026 | 15:04
  • 2631
  • 4
UFC ще обучава агенти на ФБР

UFC ще обучава агенти на ФБР

  • 10 окт 2026 | 14:52
  • 758
  • 0
Стрикланд отново се изрепчи на UFC

Стрикланд отново се изрепчи на UFC

  • 10 окт 2026 | 11:17
  • 1038
  • 0
Рекордна титла за Ремзи Осман при ветераните

Рекордна титла за Ремзи Осман при ветераните

  • 10 окт 2026 | 04:09
  • 1222
  • 0
Билетите за боксовия сблъсък между Фюри и Джошуа се разпродадоха за час

Билетите за боксовия сблъсък между Фюри и Джошуа се разпродадоха за час

  • 9 окт 2026 | 19:03
  • 7929
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

  • 10 окт 2026 | 22:10
  • 21426
  • 65
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

  • 10 окт 2026 | 22:03
  • 5188
  • 15
“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:32
  • 21696
  • 23
Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

  • 10 окт 2026 | 21:38
  • 17656
  • 28
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 12528
  • 26
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:37
  • 17541
  • 58