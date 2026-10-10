Всички бойци бяха в категория за GGP 88

По-рано днес в столичната зала за бойни спортове "Lonsdale Boxing Club" се проведе официалното претегляне за втория турнир от веригата "Grappling Grand Prix". Всички участници в граплинг галата, която ще се проведе утре (11.10), преминаха успешно кантара.

След претеглянето на везната спортистите застанаха очи в очи и споделиха какви са очакванията им за двубоите утре в клуб "Mixtape 5".

Пълен запис от претеглянето и интервютата с бойците можете да видите тук:

Резултати от кантара:

1/4-финал: Калин Железов 84 кг. - Себастиан Курелару 81.2 кг.

1/4-финал: Кристиан Тугулеа 88.0 кг. - Константин Стоичков 87.9 кг.

Калин Железов е фаворитът на публиката за Grappling Grand Prix 88

1/4-финал: Адам Мусхаджиев 88.0 кг.- Неманя Ристич 88.0 кг.

1/4-финал: Владислав Кънчев 88.0 кг. - Виктор Григоров 88.0 кг.

Специален двубой: Георги Ангелов 74.0 кг. - Кирил Антонов 73.6 кг.

Специален двубой: Радослав Букоров 86.5 кг. - Владислав Генов 88.0 кг.

Специален двубой: Кристан Недков 75.0 кг. - Делян Георгиев 75.0 кг.

Битка на поколенията - Кънчев срещу Григоров на старта на Grappling Grand Prix 88

Специален двубой Combat Jiu-Jitsu: Стефан Дейков 90.8 кг. - Пенчо Дочев 97.0 кг.

Специален двубой: Димитър Щърбанов 101.7 кг. - Калоян Колев 99.7 кг.

Бойната гала "Grappling Grand Prix 88" започва утре в 19:00 и ще предложи 13 срещи. Победителя в турнира при 88-килограмовите ще спечели наградата 1000 евро, а неговите подгласници медалисти също ще спечелят парични награди. Парична награда ще получи и състезателят, който отбележи най-бързия събмишън на събитието.

Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google