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Битка на поколенията - Кънчев срещу Григоров на старта на Grappling Grand Prix 88

  • 3 окт 2026 | 13:33
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Битка на поколенията - Кънчев срещу Григоров на старта на Grappling Grand Prix 88

Опитният ММА боец Владислав Кънчев срещу младата надежда на бойните спортове Виктор Григоров на старта на Grappling Grand Prix 88. Това отреди жребият за турнира, който бе изтеглен по-рано днес и бе излъчен на живо в социалните мрежи. Осемте участници в Гран При надпреварата научиха пътя си към титлата и наградата от 1000 евро.

Припомняме, че фенският вот определи Калин Железов и Адам Мусхаджиев за фаворити в турнира и те бяха поставени при тегленето на жребия.

Калин Железов е фаворитът на публиката за Grappling Grand Prix 88
Калин Железов е фаворитът на публиката за Grappling Grand Prix 88

Варненският ММА боец и настоящ шампион на Бъгларската федерация по бразилско жиу жицу Калин Железов ще се изправи срещу носителя на сребърен медал от европейско първенство на IBJJF за кафяви колани Себастиан Курелару. Шампионът на ADCC България в категория до 88 килограма за професионалисти Константин Стоичков пък ще започне срещу представителя на Молдова и медалист от европейски първенства на JJIF и UWW, Кристиан Тугулеа, във втората среща от същия поток.

От другата страна на схемата в турнира един срещу друг в първия кръг ще се изправят златният медалист от изминалото републиканско първенство по BJJ и шампион от европейски първенства на IBJJF, ADCC и ACBJJ Адам Мусхаджиев и спортистът от Сърбия, който спечели двойно злато на ADCC България и ADCC Швейцария - Неманя Ристич. След този обещаващ двубой последната среща от първия кръг на турнира ще противопостави 19-годишния шампион от първото издание на "Grappling Grand Prix" Виктор Григоров и 36-годишния ММА боец с над 20 професионални срещи зад гърба си Владислав Кънчев.

Претеглянето на граплърите и първата им среща очи в очи ще се проведе от 19:00 часа в събота (10.10) в столичната спортна зала "Лонсдейл". Турнирът при 88-килограмовите и останалите пет специални двубоя от граплинг събитието ще се проведат на 11.10 (неделя) от 19:00 часа в клуб "Микстейп 5".

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври
Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври
 Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София
Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София
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