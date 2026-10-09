Дейвид Мойс изненадан, че собствениците на Евертън искат да продадат клуба

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс заяви в петък, че е изненадан от решението на собствениците на клуба от Friedkin Group, че обмислят продажба на контролния пакет акции на клуба от Висшата лига, предаде Ройтерс. От американската група заявиха по-рано през деня, че са отворени за продажба с цел да се привлекат свежи инвестиции, като това става по-малко от две години, след като купиха Евертън от бившия собственик Фарад Мошири през декември 2024 година.

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"Наистина вярвах, че с новите собственици картината е завършена", каза Мойс преди мача на тима му срещу Хъл Сити във Висшата лига в неделя. "Моята амбиция е да върна Евертън към нивото, което отборът имаше в миналото и да се бори за места в европейските турнири често. Беше трудно лято за нас. Разбрах го тази сутрин. Може би съм малко изненадан, въпреки че не трябва да съм изненадан", каза шотландецът.

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Евертън е на седмо място в класирането след пет изиграни мача. Friedkin Group установиха контрол над клуба, който имаше финансови трудности и беше в продължителен период на несигурност, като помогнаха и за преместването на тима на новия стадион "Хил Дикинсън". "Когато поехме клуба, той се бореше с финансова несигурност и предизвикателства на терена и извън него", се казва в позиция на собствениците. "Със стабилността, която донесохме, сега е време да се мисли за следващата глава за Евертън", пишат още от американската компания. Решението на групата е следствие на трансферния прозорец, който според британските медии, е бил критикуван от феновете. Евертън записа добри приходи от продажби на футболисти, но прибави малко попълнение към тима си преди затварянето на прозореца.

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Снимки: Gettyimages