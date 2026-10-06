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Маверик Винялес: Рамото ми вече е напълно излекувано

  • 6 окт 2026 | 13:31
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Маверик Винялес обяви, че контузията в рамото му вече е в миналото, след като успя да запише точки при завръщането си в MotoGP по време на Гран При на Япония миналата седмица.

Въпреки че все още изпитва известен дефицит на физическа сила, испанският състезател е уверен в своето възстановяване. Опитният пилот на Tech3 КТМ финишира на 14-то място в основното състезание на „Мотеги“, спечелвайки две точки.

Това бе първият му пълен състезателен уикенд от юли насам, след което той пропусна четири кръга, за да продължи възстановяването си от контузията на рамото, която получи в Германия миналото лято. След дългото отсъствие Винялес изрази увереност, че ще успее да завърши сезона през 2026 година без сериозни затруднения. Испанецът подчерта, че травмата вече не го притеснява, но възвръщането на пълната му сила ще стане единствено с повече обиколки на пистата:

Маверик Винялес: Не разбирам какво искат от мен в КТМ
Маверик Винялес: Не разбирам какво искат от мен в КТМ

„Усещането ми е, че рамото е напълно излекувано. Нужно е просто да увеличавам натоварването и постепенно да възвърна силата си. В определени зони я имам, но в други трябва да карам мотора, тъй като подобно натоварване е невъзможно да се симулира във фитнеса.

„Честно казано, очаквах да ми бъде много по-трудно. Не се тревожех за рамото, защото знам как да контролирам натоварването, а по-скоро за ръцете, тъй като предмишниците ми се измориха значително от тежките спирания на това трасе. Като цяло това бе отлична тренировка. Успях да поддържам добро темпо в средата и в края на състезанието, макар че не можех да натискам на максимум. Вървим в правилната посока, но все още трябва да опозная по-добре мотора“, коментира Винялес.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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