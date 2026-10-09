В MotoGP все още не са решили за Гран При на Катар

Организаторите на MotoGP все още не са взели крайно решение дали надпреварата за Гран При на Катар ще се проведе в началото на ноември, или ще бъде отменена заради обстановката в Близкия изток.

Оригинално единственото нощно състезание в календара на кралския клас трябваше да се проведе на 12 април, но беше отложена за 8 ноември след началото на войната в Персийския залив. По-малко от месец преди надпреварата обаче шефовете на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта все още не са взели окончателно решение дали тя ще се проведе.

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„Следим ситуацията отблизо. Планираме да отидем в Катар, но безопасността и здравето на всички служители и фенове е нашият водещ приоритет. Така че ще продължим да следим ситуацията“, обясни спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета, който отказа да даде краен срок за вземане на решението.

Част от пилотите също бяха попитани за тяхната позиция относно възможността да се състезават в Близкия изток. Франческо Баная, Фабио Куартараро и Алекс Маркес казаха, че няма да имат проблем да са в Катар, докато Педро Акоста подходи с черен хумор към ситуацията.

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„Нямаме избор. Наети сме, за да правим това, да се състезаваме. Ако падне бомба, дано не е наблизо. За мен, ако отборът ми купи билети, за да отида там, аз ще трябва да отида“, обясни пилотът на КТМ.

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