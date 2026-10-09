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  2. Елитна група до 15 години

Левски и Ботев Пловдив в дербито на деветия кръг при U15

  • 9 окт 2026 | 11:24
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Деветият кръг в Елитната юношеска група до 15 години предлага няколко любопитни сблъсъка, които могат да разместят позициите както в челото, така и в средата на класирането. Голямото дерби противопоставя непобедения Левски и намиращия се в добра позиция Ботев Пловдив.

„Сините“ заемат третото място с 18 точки и имат най-добрата защита в първенството заедно с лидера ЦСКА – само четири допуснати гола. В предишния кръг Левски завърши 0:0 като гост на Локомотив Пловдив. Ботев е пети с 16 точки, но е изиграл един мач по-малко, след като срещата му с Марица от осмия кръг беше отложена.

Лидерът ЦСКА приема Дунав. „Червените“ продължават без поражение и оглавяват класирането с 22 точки след седем победи и едно равенство. В последния кръг те спечелиха убедително гостуването си на Национал с 4:1. Дунав се намира на 11-ото място с осем точки, като преди седмица постигна победа с 3:1 над Шипка Старс.

Вторият Лудогорец гостува на ЦСКА 1948. Разградчани са с 19 точки и изостават с три от върха, след като победиха Септември с 4:1. ЦСКА 1948 от своя страна стигна до равенство 2:2 със Славия и ще търси втория си успех през сезона.

Национал ще опита да се върне към победите при гостуването си на Черно море. Столичният тим е четвърти с 18 точки, но допусна две загуби в последните си три шампионатни срещи. Варненци влизат в двубоя със самочувствие след минималния успех с 1:0 над Спартак 1918.

Славия гостува на последния Шипка Старс. „Белите“ имат девет точки и са без поражение в последните си три срещи, докато тимът от Асеновград все още търси първите си точки през сезона.

Септември приема Етър в единствения неделен двубой от кръга. Двата отбора са съседи в класирането – Етър е осми с 11 точки, а Септември заема 14-ата позиция с четири.

Програмата се допълва от срещите МарицаСпартак 1918 и Локомотив СофияЛокомотив Пловдив. Пловдивското дерби на „железничарите“ няма да има, но сблъсъкът между двата отбора носи важни точки – гостите са седми с 12, а столичани се намират на предпоследното място с четири.

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