ЦСКА спечели дербито на върха при 15-годишните, вратарят на "червените" с гол от дузпа

ЦСКА победи Национал с 4:1 като гост в дербито на върха в Елитната група до 15 години. Преди срещата "червените" заемаха първото място в класирането, а техният противник бе непосредствено зад тях на втора позиция.

"Армейците" започнаха по-силно и поведоха още в 16-ата минута. Николас Каровски се разписа за 1:0 и даде ранен аванс на ЦСКА. В 33-тата минута Бождар Мечкуев удвои преднината на "червените", които се оттеглиха на почивката с комфортен аванс.

Национал започна по-добре втората част и успя бързо да се върне в двубоя. В 47-ата минута домакините организираха отлична атака, започнала от техния вратар и завършена от Александър Лазаров, който намали на 1:2.

"Зелените" обаче не успяха да използват импулса след попадението. В 65-ата минута, след разбъркване при изпълнение на корнер, Никола Владимиров се ориентира най-добре и реализира третия гол за ЦСКА.

Любопитният момент в срещата дойде в 73-тата минута. ЦСКА получи право да изпълни дузпа, а зад топката застана вратарят Валентин Илиев. Той бе точен от бялата точка и оформи крайното 4:1 за "червените".

С успеха ЦСКА спечели директния сблъсък между първия и втория в подреждането и продължава да бъде лидер в Елитната група до 15 години.

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