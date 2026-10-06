Гол след гол: Вижте всички попадения от осмия кръг в Елитната група до 15 години

Осмият кръг в Елитната група до 15 години предложи общо 23 попадения в седемте изиграни срещи. Голове имаше в шест от тях, а двубоят между Локомотив (Пловдив) и Левски завърши при нулево равенство.

Етър постигна убедителна победа с 4:0 над Локомотив (София). ЦСКА и Лудогорец спечелиха с по 4:1 съответно срещу Национал и Септември, докато Дунав се наложи с 3:1 над Шипка Старс.

Славия и ЦСКА 1948 направиха равенство 2:2, а Черно море спечели с минималното 1:0 гостуването си на Спартак 1918.

Срещата между Ботев (Пловдив) и Марица бе отложена.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички 23 попадения от изиграните двубои в осмия кръг.

Насладете се на головете от осмия кръг в Елитната група до 15 години!

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