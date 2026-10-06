Кое беше "странното" в представянето на Макларън на "Сепанг"

Екипът на Макларън във Формула 1 търси причините за разочароващия си уикенд на пистата „Сепанг“ – трасе, което на хартия трябваше да пасне отлично на характеристиките на болида MCL40.

След трудния старт по улиците на Баку, въпреки внедрените новости по автомобила, тимът влезе във втория етап от натоварената серия от три поредни състезания с увереност, че изискванията за високо аеродинамично притискане в Малайзия ще подчертаят силните му страни. Абразивната настилка на „Сепанг“ обаче изненада неприятно отбора, като в рамките на уикенда болидът се оказа едва четвърти по скорост на решетката.

Approaching the final leg of the triple header together 👊 Shout-out to the papaya team putting in the work 🧡 #McLarenF1 https://t.co/uZ7PJyOpjx — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 6, 2026

Ландо Норис и Оскар Пиастри останаха на шест десети от спечелилия полпозишън Макс Верстапен и заеха съответно шесто и седмо място в квалификацията. Впоследствие неуспешният хазартен ход със стартиране със сликове на мокра писта допълнително попречи на тима, като най-доброто класиране бе шестата позиция на Пиастри.

Laps of the Sepang circuit 🔁 #McLarenF1 | #BahrainGP 🇧🇭 https://t.co/BLG1GHJpmR — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 5, 2026

Дори и с оптимална тактика за гумите обаче екипът едва ли щеше да застраши водещите пилоти. Този спад в темпото изглежда особено озадачаващ след отличните изяви и водещата роля на отбора на „Зандвоорт“ и в Мадрид.

Ландо Норис се размина само с предупреждение заради излитането от пистата

„Ставаме свидетели на ситуация във Формула 1, която се изменя изключително бързо“, обясни ръководителят на екипа Андреа Стела.



„В Унгария въведохме новости и бяхме в състояние да спечелим първата стартова позиция както там, така и на „Зандвоорт“. След това в Мадрид разполагахме с темпо за полпозишън и почти сигурна победа без намесата на виртуалната кола за сигурност. След това обаче картината се преобърна внезапно, въпреки че продължихме да добавяме подобрения.



„В събраните данни не откриваме никакви аномалии. Трябва обаче да отчетем вероятността част от съперниците да са направили значително по-големи стъпки в развитието си от нас.



„Реално ние увеличихме потенциала на автомобила чрез нововъведенията. По-скоро разликата в състезателното темпо показва, че сме отстъпили позиции спрямо преките конкуренти. В Малайзия специфичните условия и най-вече настилката накараха колата да функционира по странен начин. Това не опира единствено до работата на гумите. Трябва внимателно да проследим поведението на болида, ефекта от новите части и цялостната ни конкурентоспособност в Сингапур“, каза още Стела.



„Предстоят още нови елементи за заключителните стартове. Надяваме се да направим нова крачка напред и отново да бъдем в позиция да спорим за подиуми“, завърши италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages