Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)

Защитник пред раздяла с Локо (Сф)

  • 9 окт 2026 | 09:31
  • 815
  • 0
Защитник пред раздяла с Локо (Сф)

Централният защитник на Локомотив (София) Никола Нейчев обмисля раздяла с клуба, твърди "Тема Спорт". Доскорошният младежки национал не е доволен от статута си на резерва при Любослав Пенев и въпреки, че има договор до юни 2028 г., през зимата може да напусне.

Той бе привлечен в началото на година и веднага се утвърди като основна фогура при Станислав Генчев, записвайки 16 мача в efbet Лига. С напускането на наставника в посока Ботев (Пловдив) и идването на Любо ситуацията за Нейчев се промени. Той е записал само два двубоя в елита от началото на сезона, като в тях е бил на терена в едва 16 минути, влизайки като смяна. Ел Голеадор привлече бившият защитник на Локомотив (Пловдив) Калоян Костов, когото налага като партньор на Райън Бидунга.

Любо Пенев гласи нов за титуляр срещу Локомотив (Пд)
Любо Пенев гласи нов за титуляр срещу Локомотив (Пд)

Интерес към Нейчев от други отбори не липсва. Той вече е в радара на Славия. На "Овча купел" са доказали, че умеят да ценят и работят правилно с млади играчи. У нас кариерата на Нейчев мина през школата на Пирин, тази на Ботев (Пд), а после игра и за Ботев (Враца), преди да подпише със словенския втородивизионен Табор (Сежана), откъдето се озова в "Надежда".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Опитен играч се завръща за Спартак (Плевен)

Опитен играч се завръща за Спартак (Плевен)

  • 9 окт 2026 | 09:47
  • 496
  • 0
Жребият за Купа БФС U14 ще бъде изтеглен на живо в студиото на Sportal.bg

Жребият за Купа БФС U14 ще бъде изтеглен на живо в студиото на Sportal.bg

  • 9 окт 2026 | 09:44
  • 647
  • 0
25 години без Влaдимир Грашнов

25 години без Влaдимир Грашнов

  • 9 окт 2026 | 09:40
  • 820
  • 0
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 2358
  • 0
Веласкес умува за бек преди гостуването на "Тича"

Веласкес умува за бек преди гостуването на "Тича"

  • 9 окт 2026 | 09:13
  • 2300
  • 1
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 6966
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 13511
  • 24
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 351
  • 0
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 6966
  • 6
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 2358
  • 0
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 36657
  • 18
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 27136
  • 28