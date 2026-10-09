Защитник пред раздяла с Локо (Сф)

Централният защитник на Локомотив (София) Никола Нейчев обмисля раздяла с клуба, твърди "Тема Спорт". Доскорошният младежки национал не е доволен от статута си на резерва при Любослав Пенев и въпреки, че има договор до юни 2028 г., през зимата може да напусне.

Той бе привлечен в началото на година и веднага се утвърди като основна фогура при Станислав Генчев, записвайки 16 мача в efbet Лига. С напускането на наставника в посока Ботев (Пловдив) и идването на Любо ситуацията за Нейчев се промени. Той е записал само два двубоя в елита от началото на сезона, като в тях е бил на терена в едва 16 минути, влизайки като смяна. Ел Голеадор привлече бившият защитник на Локомотив (Пловдив) Калоян Костов, когото налага като партньор на Райън Бидунга.

Любо Пенев гласи нов за титуляр срещу Локомотив (Пд)

Интерес към Нейчев от други отбори не липсва. Той вече е в радара на Славия. На "Овча купел" са доказали, че умеят да ценят и работят правилно с млади играчи. У нас кариерата на Нейчев мина през школата на Пирин, тази на Ботев (Пд), а после игра и за Ботев (Враца), преди да подпише със словенския втородивизионен Табор (Сежана), откъдето се озова в "Надежда".

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