Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

С внушителен оборот от 633 милиона паунда Мерцедес оглавява финансовото класиране във Формула 1 за миналата година, изпреварвайки всички останали отбори, както и самата организация на шампионата. Второто място при конструкторите за 2025 очевидно не се е отразило негативно на счетоводния баланс на тима, а очакванията са следващите отчети да покажат още по-впечатляващи резултати.

Годишните финансови декларации на базираните във Великобритания отбори рядко поднасят изненади за специалистите, но последните данни на Мерцедес-Бенц Гран При Лимитед заслужават специално внимание. Цифрите разкриват коренно различна картина от тази на състезателното трасе.

First George, now Kimi ✨🧢 #F1 #SingaporeGP @MercedesAMGF1 https://t.co/zn5XqjaAA4 — Formula 1 (@F1) October 8, 2026

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Приходите на Мерцедес за 2025 година достигнаха рекордните 633,378 милиона паунда. Това е най-високата стойност сред осемте анализирани тима и надвишава дори оборота на самата Формула 1 като структура. В щатска валута сумата се равнява на около 846 милиона долара, което поставя отбора на прага да премине границата от 1 милиард долара, когато финансовите резултати за 2026 година бъдат официално публикувани през септември 2027 година.

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Брутната печалба на екипа се е увеличила до 209,841 милиона паунда в сравнение със 182,744 милиона паунда през предходния отчетен период, докато нетната печалба след облагане с данъци е нараснала до 133,143 милиона паунда.

В спортно-технически план Мерцедес завърши на четвърто място при конструкторите през 2024 година и завоюва втората позиция през 2025 година зад тима на Макларън. По-предното класиране осигурява по-голям дял от наградния фонд на надпреварата, но този финансов ефект ще бъде отразен изцяло едва в отчетите за 2026 година. На практика счетоводните показатели все още догонват спортните постижения.

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За сравнение, Макларън отчете втория по големина оборот (588,483 милиона паунда), но приключи финансовата година със загуба от 17,360 милиона паунда. Това ясно показва, че високите приходи не гарантират автоматично рентабилност, дори и за шампионите на пистата.

Въпреки че Мерцедес няма шампионска титла от години, финансовите му резултати наподобяват тези на доминант на пистата. Това отразява реалността на съвременния спорт: дългосрочните спонсорски договори, търговските права и силният бранд, изградени по време на златната ера на тима, не изчезват за един или два по-слаби сезона.

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Снимки: Gettyimages