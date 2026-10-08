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Чуамени: Рискувах да играя контузен на Световното, но не съжалявам

  • 8 окт 2026 | 14:50
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Чуамени: Рискувах да играя контузен на Световното, но не съжалявам

Халфът на Франция Орелиан Чуамени застана твърдо зад решението си да играе контузен на Мондиал 2026. Въпреки травмата си в бедрото той записа четири пълни мача в турнира, след което пропусна първите няколко двубоя на Реал Мадрид от сезона.

“В третия или четвъртия мач, дори малко преди това, изпитвах болка. Разбира се, това е Световно първенство, така че се опитваме да дадем най-доброто от себе си на терена. Поех рискове, които вероятно не бих поел в друг момент, но не съжалявам за нищо. Играчите знаят, че понякога обстоятелствата изискват да даваш всичко от себе си. Е, след това аз си платих цената за това, но то е част от моята история и не съжалявам. Очевидно, в полуфинала с Испания не бях истинският Орелиан Чуамени. Това няма да е нито първият, нито последният път, в който се случва. Има моменти по време на турнир, в които трябва да говориш с медицинския и треньорския щаб, като трябва да направиш нещо, за да излезеш на терена, така че точно това сторих”, коментира Чуамени пред France 24.

Той също така не изрази притеснение относно решението на новия селекционер Зинедин Зидан да не го повика за мачовете от Лигата на нациите, давайки му почивка, и подчерта, че французин трябва да спечели тазгодишната “Златна топка”. “Обикновено именно на 26-годишна възраст футболистите започват да разбират играта все по-добре. Има нов селекционер, който върши чудесна работа, и всеки амбициозен играч се стреми да бъде в националния отбор на Франция. Това е като всичко в живота - ако се представяш добре, ще се случи. “Златната топка”? Разбира се, че Килиан Мбапе я заслужава, той направи невероятен сезон. Усман Дембеле се справи фантастично в Пари Сен Жермен, който отново спечели Шампионската лига. Естествено, че и Майкъл Олисе я заслужава. Тя трябва да отиде при френски играч”, добави полузащитникът.

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Снимки: Gettyimages

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