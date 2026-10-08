Чуамени: Рискувах да играя контузен на Световното, но не съжалявам

Халфът на Франция Орелиан Чуамени застана твърдо зад решението си да играе контузен на Мондиал 2026. Въпреки травмата си в бедрото той записа четири пълни мача в турнира, след което пропусна първите няколко двубоя на Реал Мадрид от сезона.

“В третия или четвъртия мач, дори малко преди това, изпитвах болка. Разбира се, това е Световно първенство, така че се опитваме да дадем най-доброто от себе си на терена. Поех рискове, които вероятно не бих поел в друг момент, но не съжалявам за нищо. Играчите знаят, че понякога обстоятелствата изискват да даваш всичко от себе си. Е, след това аз си платих цената за това, но то е част от моята история и не съжалявам. Очевидно, в полуфинала с Испания не бях истинският Орелиан Чуамени. Това няма да е нито първият, нито последният път, в който се случва. Има моменти по време на турнир, в които трябва да говориш с медицинския и треньорския щаб, като трябва да направиш нещо, за да излезеш на терена, така че точно това сторих”, коментира Чуамени пред France 24.

🌕✨ Aurélien Tchouaméni on the Ballon d’Or: “Mbappé deserves of course, he did an incredible season”. “Ousmane did fantastic with PSG, Michael Olise of course… it should go to a FRENCH player!”, told @france24_fr. https://t.co/zL6LoYVBNc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2026

Той също така не изрази притеснение относно решението на новия селекционер Зинедин Зидан да не го повика за мачовете от Лигата на нациите, давайки му почивка, и подчерта, че французин трябва да спечели тазгодишната “Златна топка”. “Обикновено именно на 26-годишна възраст футболистите започват да разбират играта все по-добре. Има нов селекционер, който върши чудесна работа, и всеки амбициозен играч се стреми да бъде в националния отбор на Франция. Това е като всичко в живота - ако се представяш добре, ще се случи. “Златната топка”? Разбира се, че Килиан Мбапе я заслужава, той направи невероятен сезон. Усман Дембеле се справи фантастично в Пари Сен Жермен, който отново спечели Шампионската лига. Естествено, че и Майкъл Олисе я заслужава. Тя трябва да отиде при френски играч”, добави полузащитникът.

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Снимки: Gettyimages