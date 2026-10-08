Играч на Реал Мадрид след съдебните битки: Не съм убил никого, не съм направил нищо

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио говори открито за най-трудните моменти в своята кариера след дебюта си за първия тим през 2024 година. Юношата на „белия балет“ засегна деликатни теми, сред които положителната проба за алкохол зад волана от изминалото лято, претърпяната наскоро операция на тибията и съвместната работа с новия наставник Жозе Моуриньо.

Той се призна за виновен за шофиране след употреба на алкохол и беше санкциониран с отнемане на книжката за 8 месеца и глоба в размер на 14 400 евро.

„Беше изключително тежък момент“, признава бранителят пред “Ас” относно пътния инцидент и острата критика, която получи от Моуриньо. Асенсио напълно се съгласява с португалския специалист и поема цялата отговорност за постъпката си: „Сгреших. Признах грешката си и продължавам да се извинявам за нея. Аз съм на 23 години и като всеки млад човек мога да допусна грешки, но трябва да осъзнавам къде се намирам. Част съм от Реал Мадрид и подобно нещо не бива да се повтаря никога повече.“

Неприятната за Асенсио случка с шофирането след употреба на алкохол съвпадна по време с края на съдебния процес срещу него по обвинение в разпространение на видеоклипове със сексуално съдържание. Играчът се измъкна, след като считаните за жертви жени решиха да му простят. Всичко това обаче доведе до критики по негов адрес.

“Не съм убил никого, не съм направил нищо. Но отвъд това, всичко беше просто процедура. Аз бях спокоен със съвестта си и това е най-важното. Когато отивах на стадиона, отивах да играя футбол, а не да се карам или да се разправям с враждебно настроени към мен трибуни. Нямаше да им позволя да ме извадят от равновесие.

Според мен на стадиона трябва да се ходи, за да подкрепяш и насърчаваш своите, а не за да се заяждаш с противника. Знаем, че Реал Мадрид се сблъсква с това, както и други мои съотборници, на определени стадиони. Ако го правят като стратегия, за да разконцентрират Реал Мадрид, не са успели, защото ние сме клубът с най-много трофеи в историята.

Още от малък съм много силен психически и зрял човек и се справях добре с подобни ситуации. За семейството ми беше по-трудно, това е вярно, защото не е приятно да чуват как някой говори такива неща за сина ти.

Но мога да ти разкажа нещо като любопитна случка: след края на тези мачове гледах видеата в социалните мрежи и чувах какво се е случило, а самият аз дори не бях разбрал по време на срещата. Бях съсредоточен върху футбола. Не ми влияеше.

Футболистът споделя, че самият той страда най-много от създалата се ситуация, но е амбициран да промени нещата в своя полза. „Мечтата ми е да обърна тази страница и да печеля трофеи с Реал Мадрид, надявам се до края на кариерата ми. Затова подобни инциденти остават в миналото“, категоричен е той.

Асенсио разкри впечатленията си и от ежедневието с Жозе Моуриньо на “Бернабеу“. Макар като дете да е гледал първия период на португалеца начело на тима, сега защитникът е приятно изненадан от неговия подход: „В съблекалнята той е страхотен човек и много забавен. Обича да прекарва време с нас, а и ние с него. Чувства се като един от нас в отбора.“

По повод моментната форма на тима испанецът призова привържениците за спокойствие и търпение, напомняйки, че кампанията едва сега започва. Той отбеляза, че напълно разбира високите изисквания на публиката. Защитникът добави, че го боли от невъзможността да помага на съотборниците си заради възстановяването от травмата си, но обещава като истински юноша на клуба да даде всичко от себе си за емблемата.

Запитан за фаворита си за отличието „Златната топка“, централният бранител посочи съотборника си Килиан Мбапе: „Би било напълно заслужено. Виждам качествата му всеки ден на тренировките. За мен той е най-добрият футболист сред всички номинирани и изключителен голмайстор.“

Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google