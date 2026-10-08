Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Какъв е резервният план на Естебан Окон?

  • 8 окт 2026 | 14:09
  • 266
  • 0

Френският пилот Естебан Окон заяви пределно ясно намеренията си за бъдещето, подчертавайки, че няма никакво намерение да се отказва от кариерата си в най-престижния шампионат, въпреки че в момента все още няма осигурен титулярен кокпит за следващия сезон във Формула 1.

Преди няколко седмици състезателят обяви, че ще бъде свободен агент за предстоящата кампания. С това престоят му в тима на Хаас, стартирал през 2025 година, ще приключи след финала на настоящия сезон, като от отбора вече потвърдиха това. Към този момент Оливър Беарман остава единственият официално потвърден пилот в състава на американския отбор за догодина.

Защо Верстапен не е готов да премине във Ферари
Защо Верстапен не е готов да премине във Ферари

По време на официалната пресконференция на пилотите в Сингапур Окон бе попитан относно плановете си на фона на растящата несигурност около неговата позиция на стартовата решетка. Французинът подчерта, че оставането в шампионата е водещата му цел и че ще направи всичко възможно, за да се състезава на най-високо ниво още дълги години.

„Искам да карам във Формула 1 през следващите пет до седем години. Това е моето място. Ще продължа да натискам, за да се намирам в тази позиция. В близко бъдеще това е единствената цел, към която се стремя“, сподели Окон.

Най-после стана ясно обезщетението на Хорнър
Най-после стана ясно обезщетението на Хорнър

На директен въпрос дали би приел позицията на резервен пилот в някой от отборите, ако не успее да намери титулярно място за следващия сезон, французинът отговори без колебание:

„Да, ако няма възможност да се състезавам догодина, именно това ще направя.“

Миналата седмица ръководителят на Хаас Аяо Комацу коментира решението на отбора да се раздели с пилота. Японският специалист отдаде дължимото на безспорния талант и чистата скорост на французина, но същевременно изрази резерви относно постоянството в резултатите му.

"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1
"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

Комацу акцентира върху силните представяния на Окон на пистите в Будапеща, Зандвоорт, Мадрид и Баку, както и върху способността му да извлече максимума в трудния състезателен уикенд на "Монца", където настройките на неговия болид създаваха сериозни проблеми. Шефът на тима отбеляза, че Окон може да кара на изключително високо ниво, когато всички фактори сработят, и увери, че отборът ще се стреми да завърши кампанията максимално силно с него.

Въпреки това Комацу призна, че Окон не е демонстрирал достатъчно стабилно нивото на постоянство, което Хаас изисква. Без да навлиза в детайли от личните си разговори с пилота, шефът на тима обясни, че след обстоен анализ на обстановката е било преценено, че моментът за промяна е настъпил. Той отново подчерта, че чистата скорост на французина никога не е била поставяна под съмнение при подходящите условия на пистата.

Алонсо сложи край на спекулациите за завръщане в рали „Дакар“
Алонсо сложи край на спекулациите за завръщане в рали „Дакар“
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 08:34
  • 11607
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 8 окт 2026 | 08:34
  • 3356
  • 0
"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 07:30
  • 3849
  • 0
MotoGP с нов формат от 2027 година

MotoGP с нов формат от 2027 година

  • 7 окт 2026 | 15:08
  • 7211
  • 2
Впечатляващите цифри зад възхода на Дукати при Джиджи Дал’Иня

Впечатляващите цифри зад възхода на Дукати при Джиджи Дал’Иня

  • 6 окт 2026 | 19:03
  • 2280
  • 0
Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

  • 6 окт 2026 | 18:41
  • 2683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 14045
  • 57
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 5745
  • 7
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 20389
  • 61
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 3552
  • 4
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 9778
  • 3
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 7551
  • 4