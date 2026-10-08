Какъв е резервният план на Естебан Окон?

Френският пилот Естебан Окон заяви пределно ясно намеренията си за бъдещето, подчертавайки, че няма никакво намерение да се отказва от кариерата си в най-престижния шампионат, въпреки че в момента все още няма осигурен титулярен кокпит за следващия сезон във Формула 1.

Преди няколко седмици състезателят обяви, че ще бъде свободен агент за предстоящата кампания. С това престоят му в тима на Хаас, стартирал през 2025 година, ще приключи след финала на настоящия сезон, като от отбора вече потвърдиха това. Към този момент Оливър Беарман остава единственият официално потвърден пилот в състава на американския отбор за догодина.

33 points are up for grabs on this #F1Sprint weekend in Singapore 😮‍💨👀 Here's a quick refresher on the Sprint details... 💨 #F1 #SingaporeGP https://t.co/SJfH4tefrr — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

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По време на официалната пресконференция на пилотите в Сингапур Окон бе попитан относно плановете си на фона на растящата несигурност около неговата позиция на стартовата решетка. Французинът подчерта, че оставането в шампионата е водещата му цел и че ще направи всичко възможно, за да се състезава на най-високо ниво още дълги години.

„Искам да карам във Формула 1 през следващите пет до седем години. Това е моето място. Ще продължа да натискам, за да се намирам в тази позиция. В близко бъдеще това е единствената цел, към която се стремя“, сподели Окон.

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На директен въпрос дали би приел позицията на резервен пилот в някой от отборите, ако не успее да намери титулярно място за следващия сезон, французинът отговори без колебание:

„Да, ако няма възможност да се състезавам догодина, именно това ще направя.“

Миналата седмица ръководителят на Хаас Аяо Комацу коментира решението на отбора да се раздели с пилота. Японският специалист отдаде дължимото на безспорния талант и чистата скорост на французина, но същевременно изрази резерви относно постоянството в резултатите му.

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Комацу акцентира върху силните представяния на Окон на пистите в Будапеща, Зандвоорт, Мадрид и Баку, както и върху способността му да извлече максимума в трудния състезателен уикенд на "Монца", където настройките на неговия болид създаваха сериозни проблеми. Шефът на тима отбеляза, че Окон може да кара на изключително високо ниво, когато всички фактори сработят, и увери, че отборът ще се стреми да завърши кампанията максимално силно с него.

Въпреки това Комацу призна, че Окон не е демонстрирал достатъчно стабилно нивото на постоянство, което Хаас изисква. Без да навлиза в детайли от личните си разговори с пилота, шефът на тима обясни, че след обстоен анализ на обстановката е било преценено, че моментът за промяна е настъпил. Той отново подчерта, че чистата скорост на французина никога не е била поставяна под съмнение при подходящите условия на пистата.

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Снимки: Gettyimages