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Тодор Киселичков: Да затвърждаваме положителното

  • 8 окт 2026 | 08:49
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Тодор Киселичков: Да затвърждаваме положителното

В събота, Нефтохимик (Бургас) гостува на Розова долина (Казанлък). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В последните мачове постигнахме добри резултати. Те трябва да ни мотивират да продължим да работим сериозно и да затвърждаваме положителното. Предстоящият двубой в Казанлък е като всеки друг – сериозно изпитание. Атанас Апостолов е добър треньор и почеркът му личи от начина, по който играе отбора му. Трябва да излезем, да се надиграваме и да се опитаме да вземем точки“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

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