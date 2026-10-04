Нефтохимик ликува след дузпи

Отборът на Нефтохимик се класира за първия кръг на Sesame Купа на България, след като отстрани драматично Спортист (Своге) с дузпи в предишния рунд на надпреварата. В редовното време двата тима си размениха по един гол, като Рори Джонсън бе открил за гостите, но Григор Солаков изравни за “шейховете”.

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При изпълнението на наказателни удари и двата тима направиха по няколко пропуска, но в крайна сметка Нафтата спечели с 3:2 гола, за да продължи напред, където ще се изправи срещу ЦСКА 1948.

Нефтохимик 1:1 Спортист (Своге) (3:2 след дузпи)

0:1 Рони Джорсън (42)

1:1 Григор Солаков (80)

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