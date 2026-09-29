Никола Гърбич вече чака в Лос Анджелис 2028

Списъкът с участници на олимпийския волейболен турнир в Лос Анджелис през 2028 година започна бързо да се запълва. След края на континенталните първенства вече са ясни петте национални отбора, които заслужиха своите визи чрез триумф на местно равнище.

Шампионите на своите континенти Полша, Япония, Куба, Тунис и Бразилия си гарантираха участие на Олимпиадата. Към тях се присъединява и домакинът Съединени американски щати, който по право разполага със запазено място на турнира. Така половината от общо 12-те квоти вече са заети, а битката за останалите шест ще продължи през следващите два международни сезона.

Вече са известни половината участници на Олимпийските игри в Лос Анджелис

Следващите три олимпийски визи ще бъдат разиграни на Световната купа през 2027 година. Място в Лос Анджелис ще спечелят трите най-добре класирани състава от това състезание, които все още нямат осигурена квота. Последните три свободни позиции ще бъдат определени след приключването на Лигата на нациите през 2028 година, когато право на участие ще получат трите най-предно класирани отбора в световната ранглиста на ФИВБ от все още некласиралите се.

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Сръбският национален отбор се намира в деликатна позиция, заемайки едва 18-о място в световната ранглиста. За „орлите“ пътят към най-големия спортен форум ще бъде изключително сложен. Първата им директна възможност за пробив ще бъде Световната купа догодина, където всяка победа ще носи ключови точки за изкачване в подреждането. Ако не успеят да се класират директно, сръбските волейболисти ще трябва да водят ожесточена битка за подобряване на коефициента си в ранглистата на ФИВБ до самия край на Лигата на нациите през юни 2028 година.

Селекционерът Никола Гърбич вече очаква събитията отвъд Океана, но за неговите сънародници остава дълъг път, преди евентуално да стъпят на олимпийския терен. Седемнадесетият мъжки олимпийски волейболен турнир ще се проведе в зала „Анахайм Арена“, която разполага с капацитет от 18 336 седящи места и се намира на 42 километра югоизточно от Лос Анджелис. Надпреварата по плажен волейбол пък ще бъде организирана на плажа „Аламитос“ в Лонг Бийч, на 38 километра южно от града. Олимпийските игри ще се състоят от 14 до 30 юли 2028 година.

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