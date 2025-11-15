Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Пирин без двама важни играчи срещу Севлиево

Пирин без двама важни играчи срещу Севлиево

  • 15 ное 2025 | 17:56
  • 177
  • 0
Пирин без двама важни играчи срещу Севлиево

Отборът на Пирин пътува днес за лагер в Севлиево, след като преди това състезателите проведоха тренировка в Благоевград. Новият треньор на "орлетата" Петър Михтарски, който вече официално е картотекиран, избра група от 20 футболисти за предстоящия двубой.

Официално: Пирин се раздели с треньорите си, легенда на "орлетата" поема клуба
Официално: Пирин се раздели с треньорите си, легенда на "орлетата" поема клуба

С контузия все още е Лазар Боянов, а с проблем е и Станислав Костов. Утре "зелените" се изправят срещу Севлиево в едноименния град, а срещата на стадион "Раковски" е с начален час 14:30.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

  • 15 ное 2025 | 17:46
  • 6409
  • 4
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 20401
  • 47
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 12758
  • 10
Етър би дубъла си

Етър би дубъла си

  • 15 ное 2025 | 13:57
  • 863
  • 0
Илиян Филипов влезе в конфликт с известен фен на Ботев, Рашко Стоянов също се намеси

Илиян Филипов влезе в конфликт с известен фен на Ботев, Рашко Стоянов също се намеси

  • 15 ное 2025 | 13:42
  • 1736
  • 1
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 15548
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

  • 15 ное 2025 | 17:55
  • 9389
  • 23
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 20401
  • 47
Грузия - Испания (съставите)

Грузия - Испания (съставите)

  • 15 ное 2025 | 17:47
  • 1079
  • 0
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 15548
  • 22
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 12758
  • 10
Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

  • 15 ное 2025 | 17:46
  • 6409
  • 4