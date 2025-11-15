Пирин без двама важни играчи срещу Севлиево

Отборът на Пирин пътува днес за лагер в Севлиево, след като преди това състезателите проведоха тренировка в Благоевград. Новият треньор на "орлетата" Петър Михтарски, който вече официално е картотекиран, избра група от 20 футболисти за предстоящия двубой.

С контузия все още е Лазар Боянов, а с проблем е и Станислав Костов. Утре "зелените" се изправят срещу Севлиево в едноименния град, а срещата на стадион "Раковски" е с начален час 14:30.