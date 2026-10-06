Унгарците взеха сладък реванш от Украйна

Унгария излезе еднолично на второто място в групата си в Лигата на нациите. Отборът на Марко Роси спечели с 2:1 срещу Украйна на неутрален терен в Търнава и си отмъсти на украинците за поражението с 0:1 преди десетина дни в Будапеща.

Преди почвиката двата тима играха много предпазливо и не отправиха нито един точен удар. Второто полувреме беше много по-интересно, а победата на Унгария осигури централният защитник Марк Чингер в 85-ата минута.

Унгарците поведоха с гол на Милан Тот след атака, започната от Доминик Собослай и извеждащо подаване на Милан Виталис. Тот се промъкна между двама защитници и с левия крак преодоля стража на Украйна Анатолий Трубин.

В 83-тата минута символичните домакини успяха да изравнят. Точен беше Роман Яремчук с глава след центриране от корнер на резервата Олександър Пихальонок.

Точката щеше да свърши добра работа на Украйна, но не и на унгарците. В 85-ата минута Раймунд Тот изсипа топката в наказателното поле и включилият се в атаката Чингер отблизо донесе така важната победа на "маджарите".

През ноември Унгария ще гостува на Грузия и ще посрещне Северна Ирландия, а на Украйна остават гостуване в Белфаст и домакинство на грузинците.

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Снимки: Imago