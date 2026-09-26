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Федерер за контузиите на Алкарас и Синер: Част от играта и въпрос на късмет

  • 26 сеп 2026 | 03:12
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Федерер за контузиите на Алкарас и Синер: Част от играта и въпрос на късмет

В интервю за Sky Sports по време на седмицата на Купа „Лейвър“ 2026 в Лондон, Роджър Федерер коментира здравословните проблеми, с които се сблъскаха Карлос Алкарас и Яник Синер през този сезон. Швейцарската легенда определя контузиите като „част от играта“ и отчасти въпрос на лош късмет, а не единствено последица от претъпкания състезателен календар.

Федерер подчерта, че въпреки физическите си проблеми, и двамата млади тенисисти изпращат силна година, в която спечелиха по един трофей от Големия шлем. Карлос Алкарас започна годината с триумф на Откритото първенство на Австралия, докато Яник Синер завоюва титлата на "Уимбълдън".

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Контузиите обаче белязаха сезона на двамата, като Алкарас и Синер пропуснаха общо три турнира от Шлема през 2026 г. Травма в китката извади испанеца от "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", докато проблем с коляното попречи на италианеца да защитава шансовете си на Откритото първенство на САЩ. От тези отсъствия се възползва Александър Зверев, който направи страхотен пробив и спечели титлите във Франция и Ню Йорк.

Федерер направи паралел със собствената си кариера, припомняйки си трудните години като 2013 (с проблеми в гърба) и 2016 (с контузия в коляното), когато остана без титла от Големия шлем. Макар да разбира предизвикателствата пред младите звезди, носителят на 20 титли от Шлема акцентира върху ключовата роля на дългосрочната стратегия - колко и кога да се играе, с кого и къде да се провеждат подготовките, за да се съхрани тялото през годините.

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Снимки: Gettyimages

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