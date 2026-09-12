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Флик тотално забрави за Балде

  • 12 сеп 2026 | 04:04
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Флик тотално забрави за Балде

Алекс Балде преживява деликатна ситуация в Барселона. 22-годишният испански национал все още не е записал нито една минута този сезон, след като през лятото беше с единия крак извън клуба.

Статутът на един от най-обещаващите леви бекове в световния футбол започна да се променя през втората половина на миналия сезон, след пристигането на Жоао Кансело в клуба. Времето за игра на Балде, който дебютира за първия отбор едва на 17 години през септември 2021 г. и се утвърди в стартовия състав през сезон 2022/23, преди дори да навърши двадесет години, започна да намалява от февруари нататък.

Левият бек беше титуляр само в шест случая между февруари и май. Намаленото игрово време доведе до отсъствието му от състава на Испания за Световното първенство през 2026 г. Отборът на Луис де ла Фуенте спечели турнира с Грималдо и Кукурея като опции за левия фланг.

Лятото беше белязано от слухове за евентуално напускане, които развълнуваха Балде, свързван с множество клубове, включително Манчестър Юнайтед и Бенфика. Несигурността около бъдещето му, съчетана с окончателното привличане на Жоао Кансело и метеоритното издигане на 19-годишния Шави Еспарт, бяха рецептата за свободното падане на левия бек.

Испанският национал дори не беше повикан от Ханзи Флик за гостуването на Барселона в Елче на 23 август. Германският треньор обясни решението си след мача: „Ще бъда честен: говорих с него тази сутрин. Мисля, че не е на 100 процента, главата му не е тук и затова реших да го оставя извън състава.“

Балде се завърна в състава в следващия кръг, но липсата на минути продължи. Трансферният прозорец затвори без промяна в ситуацията на левия бек, който, според испанската преса, е решил да остане в клуба, за да се бори за завръщане в титулярния състав. Вестник „АС“ обаче твърди, че 22-годишният младок трябва да се подобри експоненциално, за да си върне мястото в ротацията на Флик.

В обратна посока, Шави Еспарт е четвъртият играч на Барселона с най-много минути този сезон (360), а Жоао Кансело беше титуляр отляво срещу Фейенорд при дебюта в Шампионската лига.

Ситуацията не е най-добрата за Балде, който може дори да напусне клуба през януари, ако нищо не се промени през следващите месеци.

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Снимки: Gettyimages

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