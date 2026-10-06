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Матей Казийски и Денислав Бърдаров показаха новите екипи на Халкбанк в Турция

  • 6 окт 2026 | 17:19
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Матей Казийски и Денислав Бърдаров показаха новите екипи на Халкбанк в Турция

Турският волейболен гранд Халкбанк (Анкара) официално представи екипите си за предстоящия нов сезон. Клубът публикува специална фотосесия в социалните си мрежи, придружена от посланието: „Нов сезон. Нови екипи. Нови битки“.

В представянето на новите спортни екипи централна роля заемат българските звезди в тима – опитният Матей Казийски и младият талант Денислав Бърдаров.

Матей Казийски и Денислав Бърдаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов
Матей Казийски и Денислав Бърдаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов

През новата кампания Халкбанк отново ще преследва най-високите цели както на домашната сцена в Турция, така и в европейските турнири, воден от българския старши треньор Радостин Стойчев.

Снимки: Halkbank Spor Kulübü

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