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Матей Казийски и Денислав Бардаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов

  • 1 окт 2026 | 12:15
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Матей Казийски и Денислав Бардаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов

Отборът на Халкбанк (Анкара), който е воден от бившия селекционер на националния отбор на България Радостин Стойчев, изигра първата си контрола в пълен състав след завръщането на волейболистите от ангажиментите им с националните отбори.

Воденият от Радостин Стойчев тим се изправи срещу новака в турския елит Сунгурлу Беледиеспор, за който играе Калоян Балабанов.

От Халкбанк публикуваха снимки от срещата, както и любопитен момент с първия ас на бразилската звезда Дарлан Соуза. Резултатът от контролата не беше обявен.

За Халкбанк това беше първа възможност в игрова обстановка да събере целия състав, с който ще атакува новия сезон. В него са Матей Казийски и Денислав Бардаров, а сред големите имена в селекцията е Дарлан Соуза.

След срещата двата отбора се събраха за обща снимка, публикувана от Халкбанк.

Халкбанк ще започне новия сезон в Ефелер лигата на 17 октомври с домакинство на Галатасарай.

Двубоят от първия кръг е насрочен за 16:00 часа в зала „TVF Зираат Банккарт“ в Анкара и ще бъде излъчен по TRT Spor Yıldız.

СНЕМКИ: halkbankspor.org.tr

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