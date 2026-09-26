Денислав Бърдаров започна подготовка с Халкбанк

Националът Денислав Бърдаров започна подготовка с новия си клуб Халкбанк (Анкара). След един сезон в ИББ 23-годишният българин премина в гранда от Анкара.
Бърдаров се присъедини към Халкбанк след края на участието си с националния отбор на България на ЕвроВолей 2026, където "лъвовете" малко изненадващо отпаднаха на 1/8-финалите от Германия след 2:3 гейма.
Първа тренировка с Халкбанк проведоха и турските национали Мурат Йенипазар и Ахмет Самет Балтаджъ, които също участваха на европейското първенство.
Матей Казийски: Направих добра подготовка в Тренто, сега отлитам за Турция
В понеделник към тима ще се присъедини и българската супер звезда Матей Казийски. На по-късен етап ще се включат, обаче, капитанът на Белгия Сам Деру и бразилският национал Дарлан Соуса.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google