Денислав Бърдаров започна подготовка с Халкбанк

Националът Денислав Бърдаров започна подготовка с новия си клуб Халкбанк (Анкара). След един сезон в ИББ 23-годишният българин премина в гранда от Анкара.

Бърдаров се присъедини към Халкбанк след края на участието си с националния отбор на България на ЕвроВолей 2026, където "лъвовете" малко изненадващо отпаднаха на 1/8-финалите от Германия след 2:3 гейма.

Първа тренировка с Халкбанк проведоха и турските национали Мурат Йенипазар и Ахмет Самет Балтаджъ, които също участваха на европейското първенство.

Матей Казийски: Направих добра подготовка в Тренто, сега отлитам за Турция

В понеделник към тима ще се присъедини и българската супер звезда Матей Казийски. На по-късен етап ще се включат, обаче, капитанът на Белгия Сам Деру и бразилският национал Дарлан Соуса.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google