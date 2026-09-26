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Денислав Бърдаров започна подготовка с Халкбанк

  • 26 сеп 2026 | 03:19
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Националът Денислав Бърдаров започна подготовка с новия си клуб Халкбанк (Анкара). След един сезон в ИББ 23-годишният българин премина в гранда от Анкара.

Бърдаров се присъедини към Халкбанк след края на участието си с националния отбор на България на ЕвроВолей 2026, където "лъвовете" малко изненадващо отпаднаха на 1/8-финалите от Германия след 2:3 гейма.

Първа тренировка с Халкбанк проведоха и турските национали Мурат Йенипазар и Ахмет Самет Балтаджъ, които също участваха на европейското първенство.

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В понеделник към тима ще се присъедини и българската супер звезда Матей Казийски. На по-късен етап ще се включат, обаче, капитанът на Белгия Сам Деру и бразилският национал Дарлан Соуса.

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