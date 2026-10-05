Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Пресконференция на Атанас Рибарски и тренировка на националите преди гостуването на Люксембург
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Орлин Атанасов: За много хора моят резултат беше неочакван, но не и за мен

  • 5 окт 2026 | 18:56
  • 292
  • 0

Един от съперниците на новия президент на БФБаскетбол Константин Папазов на проведените днес избори - Орлин Атанасов, ще бъде в продължение на един месец част от Управителния съвет на Федерацията.

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

“При нас няма скрито покрито, той оцени това, което ние сме направили, а ние си дадохме един месец, докато аз съм в общото събрание, да направим нещо градивно”, сподели пред журналисти след изборите един от създателите на ББЛ.

Тити Папазов: Ако бъда №1 и вие ще сте щастливи!
Тити Папазов: Ако бъда №1 и вие ще сте щастливи!

“Този един месец се надявам да бъде месец на размисъл в българския баскетбол. От уважение към клубовете приех да бъда член на УС един месец и да видя какво доверие ще можем да изградим заедно с него в името на българския баскетбол. Поздравявам първо него и всички мои колеги. За много хора моят резултат беше неочакван, но не и за мен, защото зная какво съм работил”, каза още той.

Ето кои имена влизат в състава на новия УС на БФБаскетбол
Ето кои имена влизат в състава на новия УС на БФБаскетбол

“Тези 30 дни ще бъдат много показателни за българския баскетбол и интелекта му”, завърши Атанасов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 27915
  • 134
Хванаха звезда от Евролигата да шофира след употреба на алкохол

Хванаха звезда от Евролигата да шофира след употреба на алкохол

  • 5 окт 2026 | 15:12
  • 849
  • 0
Локо Пловдив пътува утре за Рига за дебюта си във ФИБА Къп

Локо Пловдив пътува утре за Рига за дебюта си във ФИБА Къп

  • 5 окт 2026 | 14:54
  • 711
  • 0
Млада звезда на Вашингтон все по-близо до завръщане в игра

Млада звезда на Вашингтон все по-близо до завръщане в игра

  • 5 окт 2026 | 13:15
  • 711
  • 0
Йокич напомни защо е феноменален играч с изумителна асистенция

Йокич напомни защо е феноменален играч с изумителна асистенция

  • 5 окт 2026 | 12:28
  • 2975
  • 2
Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

  • 5 окт 2026 | 12:25
  • 1810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

  • 5 окт 2026 | 18:45
  • 3973
  • 19
УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

  • 5 окт 2026 | 18:12
  • 5723
  • 3
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 27915
  • 134
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 27401
  • 130
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

  • 5 окт 2026 | 14:50
  • 20450
  • 75
Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

  • 5 окт 2026 | 15:21
  • 16493
  • 38