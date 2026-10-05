Орлин Атанасов: За много хора моят резултат беше неочакван, но не и за мен

Един от съперниците на новия президент на БФБаскетбол Константин Папазов на проведените днес избори - Орлин Атанасов, ще бъде в продължение на един месец част от Управителния съвет на Федерацията.

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

“При нас няма скрито покрито, той оцени това, което ние сме направили, а ние си дадохме един месец, докато аз съм в общото събрание, да направим нещо градивно”, сподели пред журналисти след изборите един от създателите на ББЛ.

Тити Папазов: Ако бъда №1 и вие ще сте щастливи!

“Този един месец се надявам да бъде месец на размисъл в българския баскетбол. От уважение към клубовете приех да бъда член на УС един месец и да видя какво доверие ще можем да изградим заедно с него в името на българския баскетбол. Поздравявам първо него и всички мои колеги. За много хора моят резултат беше неочакван, но не и за мен, защото зная какво съм работил”, каза още той.

Ето кои имена влизат в състава на новия УС на БФБаскетбол

“Тези 30 дни ще бъдат много показателни за българския баскетбол и интелекта му”, завърши Атанасов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов