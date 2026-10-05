Идеалният отбор на турнира в Перник

След като бяха изиграни всички двубои от турнира ProPlay в Перник, бяха отличени най-добрите състезатели по постове.

По две награди грабнаха първенецът Монтана и вторият Металург (Перник).

Една статуетка отиде при бронзовия медалист Пирин (Разлог).

Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник

За Най-полезен състезател (MVP) стана Жоао Витор.

Пирин спечели бронза на турнира в Перник

Вижте Идеалния отбор на турнира:

MVP: Жоао Витор (Монтана)

Най-добър нападател: Мариян Наков (Металург)

Най-добър разпределител: Виктор Жеков (Монтана)

Най-добро либеро: Христо Колев (Металург)

Най-добър блокировач: Костадин Гаджанов (Пирин) — наградата беше приета от негов съотборник.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google