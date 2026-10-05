Идеалният отбор на турнира в Перник

След като бяха изиграни всички двубои от турнира ProPlay в Перник, бяха отличени най-добрите състезатели по постове.
По две награди грабнаха първенецът Монтана и вторият Металург (Перник).
Една статуетка отиде при бронзовия медалист Пирин (Разлог).
Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник
За Най-полезен състезател (MVP) стана Жоао Витор.
Пирин спечели бронза на турнира в Перник
Вижте Идеалния отбор на турнира:
MVP: Жоао Витор (Монтана)
Най-добър нападател: Мариян Наков (Металург)
Най-добър разпределител: Виктор Жеков (Монтана)
Най-добро либеро: Христо Колев (Металург)
Най-добър блокировач: Костадин Гаджанов (Пирин) — наградата беше приета от негов съотборник.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google